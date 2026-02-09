Scandalo insider trading: indagato il responsabile Partecipazioni societarie del Mef

Un terremoto giudiziario colpisce i vertici del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Procura di Milano ha iscritto sul registro degli indagati Stefano Di Stefano, attuale responsabile della Direzione Partecipazioni societarie del MEF e consigliere di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena (MPS). L'ipotesi di reato è insider trading.

L'inchiesta ruota attorno all'acquisto di pacchetti azionari di Mediobanca e MPS per un valore complessivo di circa 100mila euro. Le operazioni sarebbero state effettuate a ridosso della OPS su "Piazzetta Cuccia". La svolta nelle indagini è arrivata dall'analisi dei dati estratti dal cellulare del dirigente, sequestrato lo scorso novembre dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine più ampia sul "risiko bancario", quando Di Stefano non era ancora formalmente indagato.