Aggiornato alle 19:12
Portico di Caserta (Ce): aggressione in comunità, in manette 17enne
Avrebbe rinchiuso in una stanza un suo connazionale di 16 anni, aggredendolo con pugni e schiaffi.

Venerdì 14 Novembre 2025
I carabinieri della Stazione di Macerata Campania hanno tratto in arresto un 17enne di nazionalità egiziana, domiciliato presso una comunità di Portico di Caserta, con l’accusa di sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il giovane avrebbe rinchiuso in una stanza un suo connazionale di 16 anni, aggredendolo con pugni e schiaffi.

Dopo l’episodio, il 17enne si è dato alla fuga, facendo scattare immediatamente le ricerche da parte dei carabinieri. Le attività investigative hanno portato gli uomini dell’Arma a rintracciare il minorenne presso un’altra comunità di Caserta.

Durante il tentativo di arresto, il giovane ha cercato di sottrarsi alla cattura, ma è stato comunque fermato e accompagnato al centro di prima accoglienza di Napoli, in viale Colli Aminei, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non sono ancora chiare le ragioni alla base dell’aggressione.


