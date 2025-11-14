Salvini: "Mai le adozioni gay nel mio paese"

“Teniamo i bambini fuori dalle scelte degli adulti: mai le adozioni gay nel mio Paese, il bambino viene al mondo se ci sono una mamma e un papà e vieni adottato se ci sono una mamma e un papà”.

E' quanto ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Napoli, al comizio del centrodestra a sostegno del candidato alla Presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli.