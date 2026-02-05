Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 17:24
Trasporti: aggredito capotreno sulla Pescara-Lanciano, domani sciopero Tua

Fit Cisl: "Lavoratore in ospedale per il controllo del biglietto. Sicurezza fuori controllo".

(Prima Pagina News)
Giovedì 05 Febbraio 2026
Pescara - 05 feb 2026 (Prima Pagina News)

Fit Cisl: "Lavoratore in ospedale per il controllo del biglietto. Sicurezza fuori controllo".

Nuova ondata di violenza sui binari abruzzesi. Un capotreno in servizio sulla tratta Pescara-Lanciano è stato aggredito ieri a bordo del convoglio Tua 90467 (proveniente da Ancona) dopo aver chiesto il biglietto a un passeggero.

Il ferroviere è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

L'episodio ha fatto scattare l'immediata mobilitazione sindacale: per la giornata di domani è stato proclamato uno sciopero di tutto il personale Tua. 

"Un'aggressione su un treno o su un autobus è un'aggressione sul posto di lavoro", attacca Amelio Angelucci, segretario generale della Fit Cisl Abruzzo Molise. Il sindacato esprime solidarietà al dipendente e punta il dito contro l'inadeguatezza del quadro normativo attuale, che non garantirebbe né prevenzione né certezza della pena.

La Fit Cisl sollecita l'applicazione del "Manifesto per la sicurezza in ferrovia" e lo sblocco del Protocollo d'intesa dell'aprile 2022, chiedendo interventi mirati: presidio costante, con il rafforzamento delle forze dell'ordine su treni e stazioni; tecnologia, con l'estensione della videosorveglianza integrata; tutela legale, con la procedibilità d'ufficio per chi aggredisce il personale in servizio; misure restrittive, come l'istituzione del Daspo urbano per i soggetti violenti.

"L'azienda pubblica regionale deve attivarsi immediatamente", conclude la nota sindacale, definendo prioritario il tema della sicurezza nel confronto istituzionale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
