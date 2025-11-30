Ambiente: Meeting dei biologi alla Federico II per parlare di ecotossicologia

Venerdì 23 gennaio 2026, nell’aula magna “L. Sorrentino” del dipartimento di Farmacia dell’Università “Federico II”, si terrà un meeting dal titolo “Le frontiere dell’ecotossicologia 2026”.

Il convegno, organizzato al Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con la FNOB - Federazione Nazionale Ordine dei Biologi -, giunto alla sua seconda edizione, è finalizzato ad approfondire il ruolo dell’ecotossicologia nella tutela della salute e dell’ambiente, con particolare attenzione agli aggiornamenti normativi, ai metodi sperimentali innovativi e agli approcci integrati per la valutazione e la gestione del rischio ambientale.

Interverranno esperti di varie Università e del CNR, dell’Istituto Superiore di Sanità, di ECOTOX Srl, dell'ISPRA e dell'ARPA Campania ed Emilia Romagna.

L’evento è patrocinato dal Cnba -Coordinamento Nazionale Biologi Ambientali -, e dall’Ordine dei Biologi di Campania e Molise.