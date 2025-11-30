Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 20:35
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Ambiente: Meeting dei biologi alla Federico II per parlare di ecotossicologia
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Ambiente: Meeting dei biologi alla Federico II per parlare di ecotossicologia

Giunto alla sua 2° edizione, il convegno è finalizzato ad approfondire gli effetti tossici di agenti chimici (naturali o sintetici) su organismi, popolazioni, comunità ed ecosistemi

di Renato Narciso
Venerdì 09 Gennaio 2026
Napoli - 09 gen 2026 (Prima Pagina News)

Giunto alla sua 2° edizione, il convegno è finalizzato ad approfondire gli effetti tossici di agenti chimici (naturali o sintetici) su organismi, popolazioni, comunità ed ecosistemi

Venerdì 23 gennaio 2026, nell’aula magna “L. Sorrentino” del dipartimento di Farmacia dell’Università “Federico II”, si terrà un meeting dal titolo “Le frontiere dell’ecotossicologia 2026”.

Il convegno, organizzato al Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con la FNOB - Federazione Nazionale Ordine dei Biologi -, giunto alla sua seconda edizione, è finalizzato ad approfondire il ruolo dell’ecotossicologia nella tutela della salute e dell’ambiente, con particolare attenzione agli aggiornamenti normativi, ai metodi sperimentali innovativi e agli approcci integrati per la valutazione e la gestione del rischio ambientale.

 Interverranno esperti di varie Università e del CNR, dell’Istituto Superiore di Sanità, di ECOTOX Srl, dell'ISPRA e dell'ARPA Campania ed Emilia Romagna.

L’evento è patrocinato dal Cnba -Coordinamento Nazionale Biologi Ambientali -, e dall’Ordine dei Biologi di Campania e Molise.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it