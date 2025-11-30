Ambiente: Il presidente della FNOB scrive all'Arpa Lombardia

Vincenzo D'Anna, presidente nazionale della FNOB – Federazione Nazionale Ordine dei Biologi, ha scritto una lettera agli assessori all’Ambiente e Clima e all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Giorgio Maione e Alessandro Beduschi, nonché al Direttore Generale dell'Arpa Lombardia in merito al reclutamento di biologi dirigenti in tale Agenzia.

Nella missiva D'Anna auspica il reclutamento concorsuale di biologi dirigenti nell'Arpa regionale “all’interno di programmi, piani di gestione e iniziative in materia, certo che il loro contributo rappresenta un investimento concreto per un futuro più sicuro, equilibrato e rispettoso dell’ambiente”.

Il massimo rappresentante della FNOB ha sottolineato l’importanza strategica del ruolo del biologo all’interno dei processi di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio naturale italiano in un periodo storico in cui le sfide ambientali – dai cambiamenti climatici alla perdita di biodiversità – richiedono competenze scientifiche altamente specializzate e, il biologo rappresenta una figura professionale indispensabile per garantire uno sviluppo realmente sostenibile.

“Il Biologo – continua D'Anna - si occupa dell’analisi degli ecosistemi, del monitoraggio della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, della valutazione dell’impatto ambientale delle attività antropiche e della progettazione di interventi per la conservazione della biodiversità. Grazie alla sua formazione multidisciplinare, è in grado di integrare dati scientifici, normative ambientali e soluzioni innovative, fornendo un supporto tecnico fondamentale per enti pubblici, aziende private e organizzazioni del terzo settore”.

Per tali motivi, conclude, “Promuovere questa figura professionale all’interno dell’Agenzia regionale della prevenzione ambientale Lombardia, significa investire in conoscenza, prevenzione e responsabilità ambientale”.