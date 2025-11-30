I ghiacciai del Trentino alla Casa del Parco Geopark di Carisolo (Tn)

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Mercoledì 17 dicembre alle 17.30, sarà presente il presidente della Sat Cristian Ferrari.
Mercoledì 17 dicembre alle 17.30, sarà presente il presidente della Sat Cristian Ferrari.
Nuovo appuntamento a Carisolo, presso il Punto lettura “Natura e cultura” della Casa del Parco Geopark, mercoledì 17 alle ore 17.30, per la rassegna “Libriamoci – pagine di Parco”.
Al centro dell’attenzione il libro “Ghiacciai del Trentino”, che verrà presentato da uno dei due autori, Cristian Ferrari, presidente della SAT, che ha curato la pubblicazione assieme a Alberto Carton, professore ordinario di geografia fisica e geomorfologia. Arricchito da mappe storiche, rilievi cartografici recenti e confronti fotografici fra passato e presente, il volume, che si intreccia con il racconto delle prime esplorazioni alpinistiche, contiene contributi dei componenti della Commissione Glaciologica SAT e di diversi autori appartenenti a vari enti di ricerca e alla Provincia autonoma di Trento.
I ghiacciai rappresentano un componente essenziale per l’ecosistema, fungendo da riserva d’acqua dolce e sostenendo la biodiversità. Il loro rapido arretramento, in tempi recenti, ha importanti conseguenze per l’equilibrio ambientale. Il volume esplora il mondo del ghiaccio e dei ghiacciai in Trentino considerandoli come ampi ecosistemi di alta quota e analizzando la loro evoluzione nel tempo. L’opera racconta la storia di questi ambienti unici analizzando la loro morfologia, incluse le forme più nascoste, celate nel sottosuolo, e quella delle zone circostanti. Il testo, arricchito da mappe storiche, rilievi cartografici recenti ed eloquenti confronti fotografici fra passato e presente, si intreccia con il racconto delle prime esplorazioni alpinistiche e con storie di uomini e donne che sui ghiacciai hanno vissuto e combattuto. Particolare attenzione viene posta alle dinamiche di questi ecosistemi e alla loro fragilità.
Il volume è curato da Cristian Ferrari, ingegnere ambientale e presidente della SAT e da Alberto Carton, professore ordinario di geografia fisica e geomorfologia, con il contributo dei componenti della Commissione Glaciologica SAT e di diversi autori appartenenti ad enti di ricerca. Per la Provincia autonoma di Trento hanno collaborato: l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, il Servizio geologico, il Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza; il volume vede il contributo anche del Parco naturale Adamello Brenta, del Parco naturale di Paneveggio Pale di San Martino e del Parco nazionale dello Stelvio – Trentino. Tutti gli eventi della rassegna sono gratuiti. La popolazione è cortesemente invitata.
Il programma completo è presente sul sito del Parco Naturale Adamello Brenta.