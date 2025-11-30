I ghiacciai del Trentino alla Casa del Parco Geopark di Carisolo (Tn)

Nuovo appuntamento a Carisolo, presso il Punto lettura “Natura e cultura” della Casa del Parco Geopark, mercoledì 17 alle ore 17.30, per la rassegna “Libriamoci – pagine di Parco”.

Al centro dell’attenzione il libro “Ghiacciai del Trentino”, che verrà presentato da uno dei due autori, Cristian Ferrari, presidente della SAT, che ha curato la pubblicazione assieme a Alberto Carton, professore ordinario di geografia fisica e geomorfologia. Arricchito da mappe storiche, rilievi cartografici recenti e confronti fotografici fra passato e presente, il volume, che si intreccia con il racconto delle prime esplorazioni alpinistiche, contiene contributi dei componenti della Commissione Glaciologica SAT e di diversi autori appartenenti a vari enti di ricerca e alla Provincia autonoma di Trento.

I ghiacciai rappresentano un componente essenziale per l’ecosistema, fungendo da riserva d’acqua dolce e sostenendo la biodiversità. Il loro rapido arretramento, in tempi recenti, ha importanti conseguenze per l’equilibrio ambientale. Il volume esplora il mondo del ghiaccio e dei ghiacciai in Trentino considerandoli come ampi ecosistemi di alta quota e analizzando la loro evoluzione nel tempo. L’opera racconta la storia di questi ambienti unici analizzando la loro morfologia, incluse le forme più nascoste, celate nel sottosuolo, e quella delle zone circostanti. Il testo, arricchito da mappe storiche, rilievi cartografici recenti ed eloquenti confronti fotografici fra passato e presente, si intreccia con il racconto delle prime esplorazioni alpinistiche e con storie di uomini e donne che sui ghiacciai hanno vissuto e combattuto. Particolare attenzione viene posta alle dinamiche di questi ecosistemi e alla loro fragilità.



Il volume è curato da Cristian Ferrari, ingegnere ambientale e presidente della SAT e da Alberto Carton, professore ordinario di geografia fisica e geomorfologia, con il contributo dei componenti della Commissione Glaciologica SAT e di diversi autori appartenenti ad enti di ricerca. Per la Provincia autonoma di Trento hanno collaborato: l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, il Servizio geologico, il Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza; il volume vede il contributo anche del Parco naturale Adamello Brenta, del Parco naturale di Paneveggio Pale di San Martino e del Parco nazionale dello Stelvio – Trentino. Tutti gli eventi della rassegna sono gratuiti. La popolazione è cortesemente invitata.

Il programma completo è presente sul sito del Parco Naturale Adamello Brenta.