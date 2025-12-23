Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 17:32
Arte: presentata l'opera "Parthenope" di Lello Esposito per i 2500 anni di Napoli

Presente il Sindaco Manfredi.

Martedì 23 Dicembre 2025
Presente il Sindaco Manfredi.

Oggi, presso le Scuderie di Palazzo Sansevero, l’artista Lello Esposito ha svelato la sua inedita opera “Parthenope”, dedicata ai 2500 anni di storia della città, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi.

La scultura, realizzata in alluminio, reinterpreta la figura della Sirena Parthenope, simbolo identitario di Napoli, fondendo elementi della tradizione e della mitologia con segni di rinascita e speranza e rappresenta un omaggio profondo alle radici di Napoli, unendo l'arte contemporanea di Esposito alla millenaria eredità storica che la Sirena Parthenope incarna sin dalla fondazione della città.

L’opera si inserisce nel programma di celebrazioni per l’anniversario della fondazione della città, riaffermando i valori di accoglienza, vitalità e radicamento che da sempre caratterizzano Napoli.

Dopo lo svelamento dell’opera è stato letto il messaggio di auguri che il Cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia ha inviato per il 2500° anniversario della fondazione di Napoli e per l’inaugurazione dell’opera celebrativa del Maestro Lello Esposito.

"Quest’opera di Lello Esposito – ha dichiarato il Sindaco Manfredi - rappresenta un contributo di straordinario valore estetico e simbolico, un segno tangibile che accoglierà chiunque visiti Napoli, raccontando in modo immediato le nostre radici e la storia millenaria della nostra città. Non potevamo immaginare una collocazione migliore di Monte Echia per quest'opera. Installare lì la Sirena di Esposito significa riportare Napoli alle sue origini per darle la forza di guardare oltre, confermando questo sito come il cuore pulsante di una città che, da 2500 anni, continua a incantare il mondo con la sua vitalità e il suo eterno divenire".

“Oggi ho, finalmente, svelato questa mia opera - realizzata per il compleanno della mia città alla quale, per circa 50 anni, ho dedicato il mio lavoro d’artista. La presenza del Sindaco è stata per me una grande emozione, soprattutto nell’apprendere la volontà dell’Amministrazione, di acquisire l’opera e destinarla stabilmente a Monte Echia. La Sirena ritorna lì dove nacque 2500 anni fa", ha detto Lello Esposito.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

