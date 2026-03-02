Breaking news Infrastrutture Energetiche - Prysmian: nuovo standard mondiale per i cavi sottomarini, potenza fino a 2,5 gW

Prysmian ha annunciato il completamento dei test per quello che si candida a diventare il nuovo standard globale nei sistemi in cavo sottomarini ad alta tensione in corrente continua (HVDC). L'innovazione principale riguarda la validazione dei cavi a 525kV per temperature di esercizio che raggiungono i 90°C, superando gli standard attuali. Grazie alla maggiore resistenza termica dell'isolante plastico, la potenza massima trasmissibile da un singolo collegamento balza da 2 GW a 2,5 GW, permettendo di alimentare fino a 2,5 milioni di abitazioni (500 mila in più rispetto alla tecnologia precedente) senza dover modificare le infrastrutture di rete esistenti o aumentare le dimensioni di piattaforme e convertitori.

"Grazie a questa innovazione — sottolinea Raul Gil, EVP Transmission di Prysmian —, in modo abbastanza semplice, possiamo rendere più accessibili i progetti energetici principali sui quali si fondano le connessioni elettriche moderne. Nel tempo, questo si tradurrà in un risparmio concreto per i cittadini, grazie alla riduzione delle bollette dell'energia. Non si tratta di un espediente temporaneo, ma di una soluzione realmente sostenibile nel lungo periodo. Questa è una buona notizia per chiunque paghi le bollette dell'energia, e un risultato che i nostri clienti e i governi di tutto il mondo dovrebbero celebrare insieme a noi".

L'efficienza operativa garantita da questo upgrade tecnologico è destinata a rivoluzionare le interconnessioni ibride di futura generazione, come quelle previste nel Mare del Nord, integrando la generazione eolica offshore e la trasmissione a lunga distanza in un unico asset ottimizzato. Srinivas Siripurapu, Chief R&D, Sustainability and Innovation Officer di Prysmian, ha evidenziato come questo traguardo "sarà apprezzato da tutti poiché contribuisce a rendere la transizione energetica più accessibile, grazie a una maggiore efficienza che si traduce nell'ottimizzazione dei costi per i consumatori".

Secondo Siripurapu, questa tecnologia "consente di trasmettere quantità superiori di energia in modo più efficiente, integrandosi nelle reti a corrente continua (DC) ad alta tensione già esistenti. Una tecnologia che non solo è un primato a livello europeo, ma definisce anche un nuovo standard globale per i cavi sottomarini per l'energia". I nuovi cavi a 525kV si confermano dunque il pilastro per la sicurezza energetica transnazionale, offrendo una soluzione concreta per trasportare grandi volumi di energia verde dai parchi offshore verso i centri di consumo con perdite ridotte e costi di installazione ottimizzati.