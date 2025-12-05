Breaking news Infrastrutture - Basilicata: Bardi e Pepe incontrano il ministro Salvini, confermato avanzamento del primo stralcio del Pniisi

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Il Piano destina alla Basilicata 113 milioni di euro per la realizzazione della diga di Abate Alonia.

(Prima Pagina News)
Venerdì 05 Dicembre 2025
Roma - 05 dic 2025

Il Piano destina alla Basilicata 113 milioni di euro per la realizzazione della diga di Abate Alonia.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato oggi pomeriggio a Roma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e il Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe. L’obiettivo del vertice era fare il punto sui principali dossier infrastrutturali strategici per la regione.

Uno dei temi centrali è stato il finanziamento per la sicurezza idrica. Il confronto ha confermato l’avanzamento del primo stralcio del Piano Nazionale Integrato Infrastrutture e Sicurezza del Sistema Idrico (PNIISSI), che destina alla Basilicata 113 milioni di euro per la realizzazione della Diga di Abate Alonia.

L’opera è considerata cruciale per rafforzare la sicurezza idrica e sostenere lo sviluppo del territorio lucano.

L’incontro è stato anche l’occasione per definire il percorso verso il nuovo Contratto di Programma MIT–ANAS 2026/2030, con particolare attenzione a due snodi stradali fondamentali: la quarta tratta dell’itinerario Salerno–Potenza–Bari e l’adeguamento della Strada Statale 7 Basentana/Matera, essenziale per i collegamenti interni.

Infine, si è fatto il punto sull’avanzamento dell’Alta Velocità (AV) ferroviaria in regione, concentrandosi in particolare sul progetto di adeguamento della linea Potenza–Romagnano.

“L’incontro di oggi è stato estremamente positivo e produttivo”, hanno dichiarato congiuntamente il Presidente Bardi e il Vicepresidente Pepe. “Il finanziamento per la Diga di Abate Alonia è un passo storico per la sicurezza idrica della Basilicata che va portato a compimento. Abbiamo inoltre ricevuto la piena disponibilità del Ministro Salvini a dare massima accelerazione ai progetti viari strategici, dall’itinerario Salerno- Potenza-Bari all’ammodernamento della Ss 7 Basentana/Matera. Le infrastrutture sono il motore per sbloccare la crescita e l’isolamento della nostra regione”.

Il Ministro Salvini ha ribadito l’impegno del MIT a collaborare strettamente con la Regione Basilicata per accelerare la realizzazione di opere strategiche e potenziare la rete infrastrutturale, con un impatto positivo su cittadini e imprese.


