Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 16:56
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Civitavecchia da record: oltre 3,5 milioni di crocieristi nel 2025, primo porto d’Italia
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Civitavecchia da record: oltre 3,5 milioni di crocieristi nel 2025, primo porto d’Italia

Il porto di Civitavecchia supera per la prima volta la soglia dei 3,5 milioni di passeggeri nel traffico crocieristico 2025: più scali, filiera rafforzata e ricadute su lavoro, turismo e servizi. Latrofa: “Valore strategico per porto, territorio e Sistema Paese”. ​

(Prima Pagina News)
Venerdì 16 Gennaio 2026
Roma - 16 gen 2026 (Prima Pagina News)

Il porto di Civitavecchia supera per la prima volta la soglia dei 3,5 milioni di passeggeri nel traffico crocieristico 2025: più scali, filiera rafforzata e ricadute su lavoro, turismo e servizi. Latrofa: “Valore strategico per porto, territorio e Sistema Paese”. ​

Civitavecchia mette a segno un traguardo che pesa non solo per i numeri, ma per il messaggio che porta con sé: il comparto crocieristico continua a essere uno dei motori più solidi dell’economia portuale italiana. Nel 2025 lo scalo laziale registra oltre 3,5 milioni di passeggeri, con un totale di 3.556.559 transiti, confermandosi primo porto crocieristico d’Italia e mantenendo una posizione di vertice anche nello scenario europeo.

Il dato segna un passaggio simbolico e concreto: per la prima volta il sistema portuale italiano supera la soglia dei 3,5 milioni di crocieristi in un singolo scalo, migliorando il primato precedente e rafforzando il ruolo di Civitavecchia nel circuito globale, soprattutto nella funzione di home port, cioè porto di imbarco e sbarco oltre che di semplice transito. ​

Dietro il record non c’è soltanto l’aumento dei passeggeri. Cresce anche il numero di scali e si consolida l’intera “macchina” che rende possibile l’operatività quotidiana: terminal, servizi tecnico-nautici, logistica, assistenza a terra e organizzazione dei flussi. Un ecosistema che, quando funziona, produce effetti a catena non solo dentro il perimetro portuale, ma anche sull’economia urbana e regionale. ​

Le ricadute, infatti, si misurano su più livelli: occupazione diretta e indiretta, incremento delle presenze turistiche, servizi di trasporto, commercio, accoglienza e indotto. Per Civitavecchia e per il Lazio il traffico crocieristico rappresenta un volano che spinge domanda, investimenti e reputazione internazionale, con benefici che vanno oltre la singola stagione.

A sottolineare il valore del risultato è il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, che lega il dato a una lettura strategica: non un semplice indicatore statistico, ma la prova del peso delle crociere per porto, territorio e Sistema Paese, citando occupazione, attrattività e sviluppo economico come effetti principali di una programmazione coerente e della collaborazione tra istituzioni e operatori del cluster. ​

Ora la sfida si sposta dal “battere record” al “consolidare leadership”: rendere l’esperienza più efficiente, sostenibile e integrata con i collegamenti a terra, così che la crescita non resti un picco ma diventi una traiettoria stabile. Perché quando un porto guida l’Italia nelle crociere, la partita non è solo contare i passeggeri: è trasformare quei flussi in valore duraturo per l’intero territorio.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Civitavecchia
#Crociere
#Infrastrutture
#Porti
#turismo
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it