Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 19:20
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Costa tirrenica, Tenerini lancia un intergruppo: “Priorità condivise e dossier in Parlamento”
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Costa tirrenica, Tenerini lancia un intergruppo: “Priorità condivise e dossier in Parlamento”

La deputata di Forza Italia Chiara Tenerini avvia la costituzione di un intergruppo parlamentare per colmare il gap di strade, ferrovie e connessioni logistiche lungo la dorsale tirrenica tra Liguria, Toscana e Alto Lazio, puntando su un lavoro trasversale e continuativo.

(Prima Pagina News)
Venerdì 16 Gennaio 2026
Roma - 16 gen 2026 (Prima Pagina News)

La deputata di Forza Italia Chiara Tenerini avvia la costituzione di un intergruppo parlamentare per colmare il gap di strade, ferrovie e connessioni logistiche lungo la dorsale tirrenica tra Liguria, Toscana e Alto Lazio, puntando su un lavoro trasversale e continuativo.

Un tavolo stabile, non l’ennesima iniziativa “a spot”. È con questa impostazione che prende forma l’idea di un intergruppo parlamentare dedicato allo sviluppo infrastrutturale della costa tirrenica centro-settentrionale: un’area che, pur essendo un asse economico e turistico di primo livello, continua a scontare ritardi che frenano competitività e investimenti.

Il perimetro è chiaro: dalla Liguria all’Alto Lazio, attraversando la Toscana. Un corridoio che vive di produzione, portualità, industria, servizi e flussi di visitatori, ma che spesso si trova a fare i conti con collegamenti discontinui, nodi irrisolti e interconnessioni logistiche non all’altezza delle potenzialità dei territori.

L’obiettivo dell’intergruppo, nelle intenzioni, è mettere ordine in una lunga lista di esigenze: individuare poche priorità davvero strategiche, trasformarle in dossier solidi e spingerle con metodo nelle sedi parlamentari e nei passaggi di governo, tenendo conto del quadro nazionale e delle risorse disponibili. Non promesse irrealistiche, quindi, ma un lavoro strutturato che provi a dare continuità a ciò che finora è rimasto frammentato.

C’è poi un secondo elemento, politico ma concreto: costruire una “massa critica” trasversale. L’intergruppo nasce con l’ambizione di coinvolgere parlamentari di Camera e Senato di schieramenti diversi, accomunati dal fatto di conoscere sul campo le criticità della dorsale tirrenica. Perché quando il tema è infrastrutture e sviluppo, la partita si gioca sui tempi e sui risultati, non sulle bandiere.

Il passaggio decisivo sarà aprire la porta agli attori che quei ritardi li subiscono e li misurano ogni giorno: enti locali, autorità di sistema, operatori della logistica, mondo produttivo e realtà sociali. Un confronto di merito, capace di trasformare cantieri attesi da anni e collegamenti mancanti in opportunità reali: più accessibilità, più efficienza, più attrattività.

Se funzionerà, l’intergruppo potrà diventare la sede dove le opere non vengono solo invocate, ma pianificate: priorità in fila, responsabilità chiare, interlocuzioni continue e pressione costante affinché la costa tirrenica centro-settentrionale rientri stabilmente nell’agenda delle decisioni. La sfida è semplice da dire e difficile da realizzare: far diventare i ritardi storici un’occasione di crescita misurabile.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#CostaTirrenica
#Infrastrutture
#Logistica
#Parlamento
#Trasporti
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it