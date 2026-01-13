Breaking news Infrastrutture Energetiche - Acea: Valentina Bracaglia è la nuova Chief Financial Officer

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Subentra a Pier Francesco Ragni nominato Co-General Manager del Gruppo.

(Prima Pagina News)
Martedì 13 Gennaio 2026
Subentra a Pier Francesco Ragni nominato Co-General Manager del Gruppo.

Valentina Bracaglia, laurea con lode in Ingegneria Gestionale all’ Università La Sapienza di Roma è la nuova Chief Financial Officer del Gruppo Acea. 

"Nata nel 1988 a Frosinone - si legge in una nota dell'Azienda -, Bracaglia è entrata nel Gruppo Acea a luglio 2023 in qualità di Responsabile Group Planning & Control, ha poi assunto il ruolo di Deputy Chief Financial Officer da dicembre 2024, accompagnando l’evoluzione dei processi di pianificazione e controllo.

All’interno del Gruppo Acea è, inoltre, Consigliere di Amministrazione di Acque S.p.A., Aquaser S.p.A. e Acea Ato2 S.p.A., contribuendo al rafforzamento della governance e al presidio economico-finanziario delle società.

Dal 2016 al 2023 ha maturato una solida esperienza in Autostrade per l’Italia, ricoprendo diversi ruoli di prima responsabilità nelle strutture di Planning & Control, con responsabilità anche sulle operazioni di M&A.

Nel corso di questo periodo ha ricoperto incarichi come Consigliere di Amministrazione in diverse società del Gruppo. All’esperienza manageriale, ha affiancato anche un solido percorso accademico.

Dal 2012 al 2016 ha svolto attività di didattica e ricerca presso l’Università La Sapienza di Roma, nell’ambito dell’Economia Industriale e della Ricerca Operativa. Durante questo percorso ha trascorso periodi di visiting presso il Massachusetts Institute of Technology e la University of British Columbia.

È autrice di sei articoli scientifici pubblicati su primarie riviste internazionali, tra cui Transportation Research Part A e B, The Journal of Transport Economics and Policy ed Economics of Transportation.

Nel 2016 ha conseguito un Dottorato in Ricerca Operativa presso la Sapienza Università di Roma, con una tesi dedicata a Strategic Behavior of Multiproduct Airports and Air-Rail Intermodality".


