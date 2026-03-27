Breaking news Infrastrutture Energetiche - Fitto visita il secondo interconnettore Malta-Sicilia: è un progetto "strategico"

Il Commissario europeo per la Coesione e le riforme, Raffaele Fitto, ha effettuato oggi una visita ufficiale al cantiere del secondo interconnettore elettrico tra Malta e la Sicilia, sottolineando l'importanza cruciale dell'opera per l'integrazione energetica del Mediterraneo.

Attraverso un messaggio pubblicato su X, Fitto ha descritto l'infrastruttura come il "più grande investimento della politica di coesione europea nel paese", evidenziando come l'Unione Europea stia puntando con forza su questo asse di collegamento tra l'Italia e lo Stato insulare.

Il progetto, definito esplicitamente come "strategico" dal Commissario, è stato visionato insieme al ministro maltese per i Fondi europei, Stefan Zrinzo Azzopardi, e alla ministra dell'Ambiente e dell'Energia, Miriam Dalli.

Secondo quanto dichiarato da Fitto, l'opera non solo garantirà una maggiore stabilità alle reti nazionali, ma contribuirà in modo decisivo al rafforzamento della sicurezza energetica, "sostenendo allo stesso tempo lo sviluppo delle energie rinnovabili e l'elettrificazione".

L'interconnettore rappresenta un tassello fondamentale per permettere a Malta di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e integrarsi pienamente nel mercato elettrico europeo attraverso il ponte siciliano.