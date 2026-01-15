Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 18:32
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Imec, Dreosto relatore in Senato: porto di Trieste snodo chiave tra India, Medio Oriente ed Europa
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Imec, Dreosto relatore in Senato: porto di Trieste snodo chiave tra India, Medio Oriente ed Europa

Il Senato avvia l’approfondimento sull’India-Middle East-Europe Economic Corridor: per l’Italia la partita passa dalla logistica e dall’intermodalità. Trieste e il Friuli Venezia Giulia indicati come piattaforma naturale verso l’Europa centrale.

(Prima Pagina News)
Giovedì 15 Gennaio 2026
Roma - 15 gen 2026 (Prima Pagina News)

Il Senato avvia l’approfondimento sull’India-Middle East-Europe Economic Corridor: per l’Italia la partita passa dalla logistica e dall’intermodalità. Trieste e il Friuli Venezia Giulia indicati come piattaforma naturale verso l’Europa centrale.

L’Italia prova a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel corridoio Imec (India-Middle East-Europe Economic Corridor), l’iniziativa internazionale che mira a rafforzare le connessioni economiche, infrastrutturali ed energetiche tra Asia, Medio Oriente ed Europa. In questo quadro, il porto di Trieste viene indicato come uno degli asset più rilevanti per la proiezione logistica del Paese, grazie alla posizione strategica e alla vocazione di collegamento con i mercati dell’Europa centrale.

A Palazzo Madama, il senatore Marco Dreosto (Lega), segretario della Lega Friuli-Venezia Giulia, è stato nominato relatore dell’affare assegnato sul progetto. La scelta apre una fase di lavoro istituzionale che punta a mettere a sistema priorità, opportunità e ricadute operative di un corridoio destinato a incidere su catene di fornitura, rotte commerciali e competitività delle imprese italiane.

Il dossier Imec viene letto come una sfida che va oltre il tema trasporti: al centro ci sono intermodalità, integrazione tra porti e ferrovie, capacità retroportuali e servizi logistici evoluti, con un impatto potenziale su export, attrazione di investimenti e posizionamento internazionale. Trieste, per caratteristiche infrastrutturali e geografiche, può rafforzare la funzione di “porta” sul Mediterraneo capace di accorciare i collegamenti verso hub produttivi e mercati europei.

Per il Friuli-Venezia Giulia l’orizzonte è duplice: consolidare il ruolo dello scalo triestino e, allo stesso tempo, rendere più competitiva l’intera filiera collegata al porto, dalla movimentazione merci ai collegamenti ferroviari, fino ai servizi per le imprese. La partita, ora, è trasformare l’interesse strategico in un’agenda concreta, fatta di coordinamento tra istituzioni e territori, interventi mirati e tempi certi per l’attuazione.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Imec
#Infrastrutture
#Logistica
#Senato
#Trieste
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it