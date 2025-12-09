Breaking news Infrastrutture - Lazio, Anas: gli studenti di Roma Tre in visita allo Smart Road

Si è svolta oggi la visita didattica degli studenti del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre allo Smart Road Center di ANAS, la struttura dedicata all’innovazione tecnologica e alla gestione avanzata della mobilità sulle infrastrutture stradali.

Circa cinquanta studenti dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e dei Trasporti e del terzo anno del corso di laurea triennale in Ingegneria Civile hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento dell’ecosistema ANAS Smart Road, il programma che introduce tecnologie digitali, sensoristica avanzata, connettività e sistemi di analisi dati per migliorare sicurezza, monitoraggio, manutenzione e qualità del viaggio lungo la rete stradale nazionale.

Nel corso della giornata, i ragazzi sono stati accompagnati all’interno della control room, dove vengono raccolte e analizzate informazioni in tempo reale su traffico, meteo, infrastrutture e condizioni dell’asfalto, elementi fondamentali per il supporto alle attività operative e per lo sviluppo dei servizi di mobilità intelligente. La visita ha incluso anche un approfondimento sulle applicazioni dedicate alla comunicazione veicolo-infrastruttura e sulle potenzialità dei sistemi di manutenzione predittiva.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’Università Roma Tre, che aveva già effettuato una visita analoga lo scorso anno, riscontrando grande interesse da parte degli studenti. L’esperienza di oggi conferma il valore formativo dell’incontro tra il mondo accademico e le realtà che stanno guidando l’evoluzione della mobilità del futuro.

ANAS, con il suo Smart Road Center, continua così a offrire un contributo concreto alla diffusione della cultura tecnico-scientifica e a promuovere la conoscenza delle nuove tecnologie applicate alle infrastrutture di trasporto.