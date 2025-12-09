Breaking news Infrastrutture - Marche, Anas: incidente sulla SS78 "Picena" a San Ginesio (Mc)

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Strada chiusa in entrambe le direzioni, traffico deviato.
La strada statale 78 “Picena” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di San Ginesio (km 21) in provincia di Macerata, a causa di un incidente. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.
Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante si è ribaltato senza coinvolgere altri veicoli. Il conducente è deceduto.
Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.