Aggiornato alle 18:09
Breaking news Infrastrutture - Milano, SS11-494, Anas: consegnati lavori per la Tratta C del collegamento tra Magenta e Vigevano
Breaking news Infrastrutture - Milano, SS11-494, Anas: consegnati lavori per la Tratta C del collegamento tra Magenta e Vigevano

(Prima Pagina News)
Lunedì 19 Gennaio 2026
Milano - 19 gen 2026 (Prima Pagina News)

Anas (Gruppo FS Italiane) con la consegna dei lavori dà il via alle attività di cantiere per la realizzazione della Tratta C del collegamento Vigevano – Malpensa, un intervento strategico per il potenziamento della viabilità dell’area occidentale della Città Metropolitana di Milano.

L’opera complessiva si sviluppa per circa 18 km ed è articolata in due tranche: la Tratta A da Magenta ad Albairate di circa 10 km – include la variante di Pontenuovo di Magenta (0,9 km) – e la Tratta C, in avvio oggi, che si estende da Albairate a Ozzero per circa 7 km.

La nuova infrastruttura consentirà una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza lungo la direttrice Magenta–Abbiategrasso–Vigevano, il miglioramento della sicurezza stradale e la diminuzione del traffico di attraversamento nei centri abitati.

Il progetto della SS11–494 “Collegamento Magenta–Vigevano” ha avuto un articolato iter autorizzativo. Nell’aprile 2025 con le sentenze del Consiglio di Stato, che ha respinto i tre ricorsi contro la realizzazione dell’opera, sono state accolte le ragioni di Anas e del Commissario straordinario Eutimio Mucilli.

“Possiamo finalmente procedere con un’opera fondamentale per la mobilità della Lombardia – ha dichiarato l'Ad di Anas, Claudio Andrea Gemme- L’infrastruttura garantirà una riduzione sensibile dei tempi di percorrenza fra Magenta e Vigevano, migliorerà la circolazione e i livelli di sicurezza. Il cronoprogramma prevede una durata dei lavori di 36 mesi con un investimento di 170 milioni di euro".

La tratta C rappresenta un'opera strategica di circa 7 km e attraversa i comuni di Albairate, Abbiategrasso e Ozzero. La strada avrà caratteristiche di tipo C1 (carreggiata di 10,5 m), le principali opere riguardano sei svincoli, quattro viadotti e tre gallerie artificiali (che permettono in successione lo scavalco della linea FS Milano – Mortara, della S.S. 494 e del Naviglio Grande), due ponti su corsi d’acqua e 4 cavalcavia.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
