Aggiornato alle 19:37
Breaking news Infrastrutture - Morfino (M5S): "Meloni e Salvini litigano sulle nomine e le opere restano ferme"
Breaking news Infrastrutture - Morfino (M5S): "Meloni e Salvini litigano sulle nomine e le opere restano ferme"

"Un quadretto molto poco edificante, che dà ancora una volta la misura di chi ci governa".

(Prima Pagina News)
Martedì 13 Gennaio 2026
Roma - 13 gen 2026 (Prima Pagina News)

"Un quadretto molto poco edificante, che dà ancora una volta la misura di chi ci governa".

“Leggere le indiscrezioni del Cdm di ieri fa venire in mente una sorta di riunione di condominio. Salvini che arriva pronto per dare a Gemma di Anas il ruolo di super-commissario alle opere stradali, e Meloni che lo ferma dandogli l’altolà.

Niente decreto, tutto rinviato. Da un lato abbiamo un ministro che si accorge allo scoccare del suo terzo anno in sella che questi cantieri sono in ritardo. Dall’altra una premier che ha ingoiato tutto da parte del suo vice, dalla gestione dilettantistica del folle ponte sullo Stretto a quella altrettanto assurda delle emergenze idriche, dal disastro dei treni in perenne ritardo fino appunto a cantieri che dovevano correre e invece annaspano.

Morale della favola, abbiamo una premier e un suo vice, entrambi leader di partito, che si accapigliano sulle nomine mentre opere vitali per tante aree del paese – penso solo alla mia Sicilia – restano ferme. Un quadretto molto poco edificante, che dà ancora una volta la misura di chi ci governa”.

E' quanto dichiara, in una nota, la capogruppo M5s in commissione Ambiente e Infrastrutture alla Camera, Daniela Morfino.


