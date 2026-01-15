Breaking news infrastrutture - Olbia, l’aeroporto intitolato al Principe Karim Aga Khan: riconoscimento al fondatore dello scalo e di Alisarda

L’aeroporto di Olbia cambia ufficialmente denominazione e lo fa con un atto dal forte valore simbolico e storico: da oggi lo scalo è intitolato a Sua Altezza Principe Karim Aga Khan IV, protagonista della trasformazione della Gallura e considerato l’artefice della creazione dell’infrastruttura aeroportuale che ha accompagnato l’apertura della Sardegna ai flussi turistici e alle connessioni europee.

La giornata si è aperta con una cerimonia istituzionale nell’aula consiliare del Comune di Olbia, che ha riunito i principali rappresentanti del territorio e del sistema dei trasporti: il sindaco Settimo Nizzi, la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l’amministratore delegato della società di gestione aeroportuale Silvio Pippobello e il direttore generale di Enac Pierluigi Di Palma. Presente anche la principessa Zahra Aga Khan, figlia del principe ismaelita scomparso lo scorso anno, in un passaggio che ha dato alla cerimonia un tono personale oltre che istituzionale.

L’intitolazione viene letta, dalle istituzioni locali e nazionali, come un riconoscimento a un’idea di sviluppo costruita attraverso opere e visione. Nel racconto emerso durante gli interventi, lo scalo non è solo un’infrastruttura di mobilità, ma un elemento abilitante: la possibilità di collegare la Gallura in modo stabile e competitivo ha inciso sull’economia, sull’occupazione e sulla capacità del territorio di dialogare con mercati e destinazioni internazionali.

Un punto centrale della memoria collettiva richiamata oggi riguarda la nascita di Alisarda, compagnia aerea pensata come parte di un progetto integrato e divenuta in seguito Meridiana. In questa prospettiva, l’aeroporto e la compagnia rappresentano due leve complementari: da un lato l’hardware infrastrutturale, dall’altro il servizio di collegamento, entrambi funzionali a trasformare un’area un tempo periferica in un nodo riconoscibile del turismo italiano.

Durante la cerimonia, il clima è stato segnato da commozione e gratitudine. Il richiamo costante è stato al ruolo di “costruttore” del principe, capace di immaginare e realizzare opere in una fase storica in cui il turismo non era ancora percepito come industria strategica. È anche per questo che l’intitolazione viene presentata come un messaggio che va oltre Olbia: parla alla Sardegna e a un pubblico internazionale che, in larga misura, ha conosciuto la Gallura proprio grazie a quelle connessioni.

Dal punto di vista infrastrutturale, il cambio di nome consolida una narrazione precisa: lo scalo di Olbia viene riconosciuto come risultato di un investimento di lungo periodo, cresciuto fino a diventare una porta d’accesso internazionale. Un gesto che, pur nella sua natura simbolica, richiama il peso concreto che aeroporti e collegamenti aerei hanno avuto e continuano ad avere nell’equilibrio economico della Sardegna, tra stagionalità, accessibilità e competitività delle destinazioni.

L’intitolazione a Sua Altezza Principe Karim Aga Khan IV, dunque, non è soltanto un omaggio alla memoria, ma un modo per fissare nel nome dello scalo la relazione tra visione, infrastrutture e trasformazione territoriale: la stessa relazione che ha ridefinito il posizionamento di Olbia e della Gallura nel sistema dei trasporti e nel racconto dell’Italia turistica nel mondo.