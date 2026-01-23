Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news Infrastrutture - Rieti: Anas rigenera il viadotto Valenzano, investimento da 18 milioni
Investimento per l'adeguamento sismico e nuovo impalcato in acciaio corten.

Venerdì 23 Gennaio 2026
Roma - 23 gen 2026 (Prima Pagina News)

Anas (Gruppo FS Italiane) ha ultimato gli importanti interventi di riqualificazione tecnica e strutturale del viadotto Valenzano, situato lungo la Strada Statale 4 Salaria nel Comune di Posta, in provincia di Rieti. L’opera, dal valore complessivo di oltre 18,3 milioni di euro, rappresenta un tassello fondamentale per la messa in sicurezza dell'asse di collegamento strategico tra Lazio e Marche.

Un’opera di ingegneria moderna

L’intervento ha trasformato radicalmente il viadotto, lungo 420 metri e composto da 12 campate, situato a oltre 700 metri di altitudine. I lavori, iniziati a fine 2022 e conclusi lo scorso dicembre, hanno garantito l'adeguamento sismico dell'intera struttura attraverso tecniche d'avanguardia:

  • Sostituzione dell'impalcato: La vecchia struttura in cemento armato precompresso è stata sostituita da una nuova in acciaio corten, materiale scelto per l'elevata durabilità e il basso impatto manutentivo.
  • Rinforzo strutturale: Consolidamento dei plinti di fondazione e ringrosso delle pile (alte fino a 21 metri) con l’utilizzo di calcestruzzo fibrorinforzato.
  • Dotazioni di sicurezza: Installazione di nuove barriere, giunti di dilatazione moderni, sistemi per la regimentazione delle acque e pavimentazione drenante.

Traffico mai interrotto

Uno dei successi logistici del cantiere è stata la gestione della circolazione. Nonostante la complessità delle operazioni, che includevano demolizioni e ricostruzioni, il traffico sulla Salaria non è mai stato interrotto. Anas ha operato su una corsia alla volta, mantenendo sempre attivo il flusso veicolare sulla corsia adiacente.

L’opera rientra nel piano nazionale di manutenzione straordinaria delle "opere d'arte" (ponti e viadotti) volto a innalzare i livelli di sicurezza e durabilità della rete stradale statale.


