Breaking news Infrastrutture – Fvg: al via a Roma l'iter per la nuova legge urbanistica regionale

Passi avanti decisivi per la riforma del territorio in Friuli Venezia Giulia. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha incontrato oggi a Roma il direttore generale del ministero della Cultura, Fabrizio Magani, per avviare il confronto tecnico sulla futura legge urbanistica regionale e sul nuovo Piano di governo del territorio (Pgt).

Il cuore del colloquio è stato l’integrazione tra il nuovo Pgt e il Piano paesaggistico regionale (Ppr), in vigore dal 2018.

L'obiettivo della Regione è quello di creare un percorso di "dialogo preventivo" con il Ministero per snellire le procedure di conformità e semplificare i passaggi burocratici tra i diversi strumenti di pianificazione territoriale.

La nuova legge urbanistica, come spiegato dall’assessore Amirante, punterà su obiettivi strategici per il futuro della regione: riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana; gestione efficiente degli insediamenti produttivi e dei poli logistici; sostenibilità ambientale in linea con i vincoli paesaggistici vigenti.

"Abbiamo gettato le basi per un coordinamento che durerà tutto l’anno", ha dichiarato Amirante, sottolineando l’importanza di definire un quadro normativo solido e condiviso per la gestione dello spazio urbano nel Fvg.