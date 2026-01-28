Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 17:22
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Ponte sullo Stretto di Messina, piano da 13,5 mld, 7 arrivano dallo Stato
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Ponte sullo Stretto di Messina, piano da 13,5 mld, 7 arrivano dallo Stato

Il resto arriva da Fondi FSC e Regioni.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 28 Gennaio 2026
Roma - 28 gen 2026 (Prima Pagina News)

Il resto arriva da Fondi FSC e Regioni.

Definito il quadro finanziario per l'opera più discussa e imponente del Paese: il Ponte sullo Stretto di Messina.

Il valore complessivo del finanziamento ammonta a 13,532 miliardi di euro, una cifra colossale che vede lo Stato come principale azionista dell'operazione.

La complessa architettura finanziaria si regge su diverse colonne portanti: dal bilancio dello Stato arriva la quota maggiore, pari a 6,962 miliardi di euro, mentre il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) darà un contributo articolato, che vede 718 milioni dalle amministrazioni centrali, ben 3,88 miliardi dal fondo nazionale e una quota regionale da 1,6 miliardi (di cui 1,3 miliardi a carico della Sicilia e 300 milioni della Calabria). La Società Stretto di Messina, invece, darà 370 milioni derivanti direttamente dal gestore del progetto.

Nonostante le recenti manovre contabili, il totale dell'investimento non subisce tagli. L'ultima legge di bilancio ha infatti previsto uno slittamento temporale: circa 780 milioni di euro, inizialmente previsti per il biennio 2024-2025, sono stati riprogrammati verso l'anno 2033.

Una mossa tecnica che, pur spostando in avanti l'erogazione di una parte delle risorse, conferma la blindatura dei 13,5 miliardi complessivi necessari alla realizzazione dell'infrastruttura.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Calabria
#economia
#governo
#Infrastrutture
#Investimenti
#Messina
#PonteSulloStretto
#Sicilia
#Trasporti
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it