Montepaschi: record di solidità e utili per MPS, leader bancario italiano nella crescita sostenibile

Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il 2025 con utili netti oltre 1,36 miliardi nei primi nove mesi (+17,5% sul 2024), CET1 al 16,9%. Integrazione Mediobanca e piano 2026 la confermano polo nazionale di efficienza e redditività.