Montepaschi: record di solidità e utili per MPS, leader bancario italiano nella crescita sostenibile

Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il 2025 con utili netti oltre 1,36 miliardi nei primi nove mesi (+17,5% sul 2024), CET1 al 16,9%. Integrazione Mediobanca e piano 2026 la confermano polo nazionale di efficienza e redditività.
A febbraio 2026, Monte dei Paschi di Siena celebra la rinascita completa nel sistema bancario italiano. Non solo la banca più antica al mondo, MPS si impone come campione di efficienza e redditività. L'esercizio 2025 si archivia con un utile netto consolidato superiore a 1,5 miliardi ante imposte, trainato dai 1,36-1,37 miliardi dei primi nove mesi (+17,5% sul 2024), grazie a ricavi robusti, commissioni stabili e qualità del credito eccellente.
Questa traiettoria conferma una metamorfosi strutturale. Il cost/income ratio resta tra i top europei, con costi operativi sotto controllo e organizzazione snella. I crediti deteriorati continuano a calare, mentre gli indici patrimoniali si consolidano, rendendo MPS resiliente a turbolenze macroeconomiche.
L'integrazione con Mediobanca, ormai operativa, genera un polo bancario powerhouse. MPS fonde la sua rete territoriale con l'expertise di Mediobanca in corporate & investment banking, wealth management e consulenza, offrendo soluzioni diversificate per famiglie, PMI e corporates, con forte impronta europea.
Il CET1 ratio fully loaded al 16,9% supera ampiamente i requisiti, sostenendo dividendi generosi, espansione e investimenti digitali. LCR e NSFR garantiscono liquidità solida, rassicurando risparmiatori e mercati in un 2026 segnato da incertezze geopolitiche.
Il piano strategico 2026, varato a inizio anno con Mediobanca, accelera su digitalizzazione, ESG e servizi premium, puntando a MPS come terzo player nazionale. Proiezioni indicano utili in ulteriore ascesa, con focus su sostenibilità e innovazione. Da Siena, MPS proietta ambizione europea, convertendo storia in futuro vincente.