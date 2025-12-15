Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news Infrastrutture - San Lazzaro di Savena (Bo): nasce l'Hub urbano, percorso per rafforzare commercio di prossimità
Breaking news Infrastrutture - San Lazzaro di Savena (Bo): nasce l'Hub urbano, percorso per rafforzare commercio di prossimità

Parte il progetto condiviso tra Amministrazione comunale e categorie economiche per una città più attrattiva. Disponibile un questionario online per raccogliere idee e proposte.

(Prima Pagina News)
Lunedì 15 Dicembre 2025
Bologna - 15 dic 2025 (Prima Pagina News)

Parte il progetto condiviso tra Amministrazione comunale e categorie economiche per una città più attrattiva. Disponibile un questionario online per raccogliere idee e proposte.

San Lazzaro dà il via al percorso per la creazione di un "Hub urbano" che individua nel centro cittadino l’area strategica in cui sostenere e sviluppare  l'economia urbana locale attraverso negozi ed esercizi di vicinato, aziende artigiane e di servizio. L’Hub, introdotto dalla Legge Regionale n. 12/2023, è un'area della città caratterizzata da una forte presenza di attività commerciali, servizi e funzioni diverse, in cui si intende generare attrattività. Il suo obiettivo è quello di sostenere, rafforzare e innovare il commercio di prossimità, valorizzando la rete di negozi, pubblici esercizi e imprese. Il percorso di San Lazzaro ha preso avvio nel mese di ottobre grazie ad un finanziamento regionale per la realizzazione di un piano di azioni condiviso fino ad ora con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e CNA. L'elaborazione progettuale prevede ora un momento di ascolto e confronto diretto: operatori commerciali, artigiani, imprese dei servizi saranno invitati a compilare un questionario online, disponibile sul sito del Comune, pensato per raccogliere idee, esigenze e proposte utili alla definizione della futura strategia dell’Hub. Parallelamente anche i cittadini avranno la possibilità di dire qualcosa sulla propria esperienza e di fornire indicazioni e proposte attraverso un questionario a loro dedicato, disponibile anch'esso online sul sito del Comune. Le informazioni raccolte costituiranno la base del programma di sviluppo e dello studio preliminare necessario per l'effettiva costituzione dell'Hub, che avviene attraverso l'invio di una candidatura alla Regione.

“L’avvio del percorso per l’Hub urbano rappresenta un’opportunità concreta per sostenere il commercio di prossimità e valorizzare il cuore della nostra città – dichiara l’Assessore alle Attività Economiche e al Commercio, Vincenzo Manco –. Vogliamo  contribuire a rendere il centro città più attrattivo, vivibile e capace di offrire servizi moderni, e per farlo è fondamentale la partecipazione dei cittadini ma anche quella degli operatori e delle associazioni di categoria che in questi mesi abbiamo già incontrato per condividere con loro il percorso che stiamo per intraprendere”.

“La costituzione dell’Hub urbano di San Lazzaro - aggiunge Lina Galati Rando, Presidente Confcommercio Ascom San Lazzaro di Savena – ci darà l’occasione di promuovere, in una logica di partnership pubblico-privata, interventi integrati di miglioramento della qualità urbana e di sostegno alle imprese. Siamo di fronte ad uno strumento di lavoro, introdotto dalla nuova Legge regionale per lo sviluppo dell’economia urbana, che coinvolgerà direttamente Comune, associazioni di categoria e soggetti economici con l’obiettivo di dare vita a politiche di gestione unitaria della città per rendere San Lazzaro più bella, attrattiva, animata, inclusiva e quindi vivibile. Le imprese del Terziario, e più in generale le attività economiche di prossimità, sono un servizio di interesse pubblico e possono rappresentare uno straordinario fattore di rigenerazione e innovazione dei nostri centri urbani”.

“La Città di San Lazzaro – afferma Alberto Aitini, responsabile Sviluppo di Confesercenti Bologna – si presta bene ad accogliere il concetto di ‘Città in 15 minuti’, di città della ‘prossimità felice’. Un nuovo modo di concepire la città che si sposa in pieno con le prerogative del progetto di Hub Urbano che il Comune di San Lazzaro di Savena sta sviluppando e che vuole mettere all’attenzione della Regione Emilia Romagna. È da tempo che Confesercenti, a livello regionale, nazionale e locale porta avanti questo nuovo modo di concepire la città e partecipa volentieri alla creazione di un Hub Urbano nel centro di San Lazzaro che si tradurrà in una riprogettazione della città, in una vicinanza ai bisogni essenziali per un miglioramento della qualità della vita. Un nuovo modo di vivere la città in cui il commercio locale contribuisce ad un nuovo ecosistema della città di San Lazzaro, aumenta l’occupazione locale, genera circuiti brevi nelle attività quotidiane delle persone”.

questionari sono disponibili al seguente link: https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/argomenti/attivita-produttive-e-commercio/progetto-hub-urbano.


