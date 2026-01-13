Breaking news Infrastrutture - Sicilia, Anas: lavori di manutenzione sulla SS 185, senso unico alternato sul tratto di Novara di Sicilia (Me)

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 19:37
Sicilia, Anas: lavori di manutenzione sulla SS 185, senso unico alternato sul tratto di Novara di Sicilia (Me)
Sicilia, Anas: lavori di manutenzione sulla SS 185, senso unico alternato sul tratto di Novara di Sicilia (Me)

Provvedimento necessario per eseguire lavori di manutenzione programmata per la protezione del piano viabile.

(Prima Pagina News)
Martedì 13 Gennaio 2026
Messina - 13 gen 2026

Provvedimento necessario per eseguire lavori di manutenzione programmata per la protezione del piano viabile.

A partire da domani fino al 31 marzo, lungo la strada statale 185 "Di Sella Mandrazzi" verrà istituito il senso unico alternato con regolazione semaforica o tramite movieri al km 14,300, nel comune di Novara di Sicilia, nel Messinese.

E' quanto fa sapere l'Anas in una nota, precisando che il provvedimento è necessario per effettuare, in completa sicurezza, alcuni lavori di manutenzione programmata per la protezione del piano viabile.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Anas
#Infrastrutture
#NovaradiSicilia
#SS185
PPN
Prima Pagina News
