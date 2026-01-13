Breaking news Infrastrutture - Sicilia, Schifani: "Spingo da sempre per privatizzare aeroporti di Palermo e Trapani"

"Da sempre io spingo per la privatizzazione degli aeroporti. Sono fiducioso e so che il nuovo Ad di Geap, Gianfranco Battisti, sta lavorando alacremente perché si possano velocizzare le procedure per l'aeroporto 'Falcone-Borsellino' di Palermo.

E sarebbe paradossale se non insistessi anche per la privatizzazione dell'aeroporto di Trapani che è di proprietà della Regione".

Così il Governatore siciliano, Renato Schifani, incontrando la stampa a Palazzo d'Orléans a Palermo, per presentare gli interventi di ammodernamento del "Vincenzo Florio" di Trapani-Birgi usando i fondi Fsc Sicilia 2021-2027.

"Su Trapani pensiamo di avviare la privatizzazione quando queste opere saranno già partite. Si tratta di interventi che aumenteranno il valore dello scalo. Ho sempre visto Trapani come un hub unico insieme con Palermo.

Privatizzare Birgi senza inserirlo in un quadro di accorpamento con Palermo è complicato: sono talmente vicini che nessuno privato comprerebbe Trapani per l'obiettivo di competere con Palermo", ha precisato Schifani.