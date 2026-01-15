Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 22:07
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Sogei compie 50 anni: mezzo secolo di innovazione digitale al servizio del Paese
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Sogei compie 50 anni: mezzo secolo di innovazione digitale al servizio del Paese

Dalla nascita del Codice Fiscale all’era dell’Intelligenza Artificiale, la società del MEF celebra il suo ruolo centrale nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana.

(Prima Pagina News)
Giovedì 15 Gennaio 2026
Roma - 15 gen 2026 (Prima Pagina News)

Dalla nascita del Codice Fiscale all’era dell’Intelligenza Artificiale, la società del MEF celebra il suo ruolo centrale nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana.

Nel 2026 Sogei – la Società Generale di Informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze – celebra cinquant’anni di attività, un percorso che ha accompagnato la digitalizzazione dello Stato italiano sin dalle sue fondamenta.

Fondata negli anni ’70 come laboratorio pionieristico di informatica pubblica, l’azienda è oggi il cuore tecnologico che governa dati, sistemi e piattaforme al servizio di cittadini, imprese e amministrazioni centrali.

Nel corso dei decenni, Sogei ha realizzato progetti che hanno segnato la modernizzazione dei servizi pubblici: dal primo Codice Fiscale all’Anagrafe Tributaria, dall’ANPR alla digitalizzazione del Catasto, fino a soluzioni ormai di uso quotidiano come la dichiarazione dei redditi precompilata, la Fatturazione Elettronica, la ricetta dematerializzata e la piattaforma UNICA. Infrastrutture strategiche che hanno ridefinito il rapporto tra lo Stato e la società civile, rendendo l’Italia uno dei Paesi più avanzati nei processi di interoperabilità pubblica.

Per Cristiano Cannarsa, Amministratore Delegato di Sogei, questo anniversario è "prima di tutto un atto di gratitudine" verso chi, sin dagli esordi, ha creduto nel valore della digitalizzazione come strumento di equità e democrazia. La società, sottolinea Cannarsa, "è cresciuta insieme alle istituzioni, diventando un partner d’innovazione per l’intera Pubblica Amministrazione".

Il 2026 segna così il passaggio dall’era dell’informatica a quella del Dato e dell’Intelligenza Artificiale. Sogei punta a valorizzare il patrimonio informativo pubblico come asset strategico per il futuro del Paese, al pari di quello immobiliare, e a governare la transizione digitale con sostenibilità e responsabilità istituzionale. Il cinquantesimo compleanno non rappresenta quindi un traguardo, ma un nuovo punto di partenza verso una PA sempre più intelligente, sicura e vicina ai cittadini.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#AI
#DataEconomy
#InnovazioneDigitale
#MEF
#PubblicaAmministrazione
#Sogei50
#TecnologiaPubblica
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it