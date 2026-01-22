Breaking news Infrastrutture - Treni: Malpensa-Gallarate in 8 minuti, inaugurata la nuova tratta ferroviaria

Svolta per la mobilità lombarda e internazionale: è stato ufficialmente inaugurato il nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 di Malpensa e Gallarate. L’infrastruttura, realizzata da FerrovieNord (Gruppo FNM) in circa tre anni di lavori, permette al Malpensa Express di connettersi direttamente alla linea del Sempione. Da domani, i treni in partenza da Milano Centrale raggiungeranno il T2 in soli otto minuti (15 minuti dal T1), dimezzando i tempi attuali.

Un'opera strategica per Milano-Cortina 2026

L’intervento, costato complessivamente 264,6 milioni di euro, rappresenta un tassello fondamentale del "Global Project" europeo e arriva in tempo per i Giochi Olimpici invernali. "Un traguardo storico che potenzia l’accessibilità a Malpensa e promuove la mobilità sostenibile", ha commentato il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Sulla stessa linea l'Assessore ai Trasporti, Franco Lucente, che ha ricordato il risparmio di 15 minuti per i collegamenti verso il Canton Ticino e Varese, oltre al potenziamento delle relazioni con il Piemonte e il polo fieristico di Rho.

Dettagli tecnici e investimenti

Il nuovo tracciato a doppio binario si snoda per 4,6 km e ha richiesto soluzioni ingegneristiche complesse:

Gallerie: 10 artificiali (2.638 m) e una naturale (385 m);

Materiali: 177mila metri cubi di calcestruzzo e 16mila tonnellate di acciaio;

Flotta: Già operativi 10 nuovi treni "Caravaggio" ad alta capacità dedicati alla tratta aeroportuale.

Il finanziamento è stato garantito da un mix di risorse: Unione Europea (63,4 milioni tramite il programma CEF), Regione Lombardia (Patto per la Lombardia e Piano Lombardia), Ministero delle Infrastrutture, SEA e fondi specifici del Piano opere olimpiche.

Malpensa verso l'Alta Velocità

Per l'AD di SEA, Armando Brunini, l'opera è "propedeutica per sbloccare l'accesso all'Alta Velocità", trasformando ufficialmente lo scalo in un hub intermodale. Il Presidente di FNM, Andrea Gibelli, e l'AD di Trenord, Andrea Severini, hanno sottolineato il rispetto del cronoprogramma nonostante la complessità del cantiere, consegnando l'infrastruttura come legacy duratura per il territorio.