Breaking news Infrastrutture - Treni, Regionale Lazio, Trenitalia: modifiche alla circolazione per lavori a Roma Ostiense

"Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia per lavori programmati legati alla manutenzione della pensilina del marciapiede 3 di Roma Ostiense, che interesseranno la linea FL1 Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto.
Nei giorni di sabato 17 e 24 gennaio e nei giorni di domenica 18 e 25 gennaio alcuni treni modificheranno le stazioni di arrivo e partenza.
I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.
Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21".
E' quanto fa sapere Trenitalia.