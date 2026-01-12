Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 19:36
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Treni, Regionale Lazio, Trenitalia: modifiche alla circolazione per lavori a Roma Ostiense
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Treni, Regionale Lazio, Trenitalia: modifiche alla circolazione per lavori a Roma Ostiense

"Nei giorni di sabato 17 e 24 gennaio e nei giorni di domenica 18 e 25 gennaio alcuni treni modificheranno le stazioni di arrivo e partenza".

(Prima Pagina News)
Lunedì 12 Gennaio 2026
Roma - 12 gen 2026 (Prima Pagina News)

"Nei giorni di sabato 17 e 24 gennaio e nei giorni di domenica 18 e 25 gennaio alcuni treni modificheranno le stazioni di arrivo e partenza".

"Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia per lavori programmati legati alla manutenzione della pensilina del marciapiede 3 di Roma Ostiense, che interesseranno la linea FL1 Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto.

Nei giorni di sabato 17 e 24 gennaio e nei giorni di domenica 18 e 25 gennaio alcuni treni modificheranno le stazioni di arrivo e partenza.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.

Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21". 

E' quanto fa sapere Trenitalia.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Infrastrutture
#RegionaleLazio
#RomaOstiense
#Treni
#Trenitalia
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it