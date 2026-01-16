Breaking news infrastrutture - Webuild, “Build Up” in Sicilia e Calabria: PCTO da 40 ore e studenti nei cantieri delle grandi opere

Build Up è un percorso di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) pensato per creare un collegamento concreto tra aula e professioni legate ai grandi progetti infrastrutturali.

Dopo l’avvio a Barletta e la tappa di Trebisacce, il tour è arrivato nel 2026 anche in Sicilia e Calabria, toccando Messina, Belpasso, Caltanissetta e Reggio Calabria.

Il programma è alla terza edizione e, nei primi due anni, ha coinvolto 2.300 giovani in tutta Italia, con oltre 1.100 studenti in Sicilia e più di 350 in Calabria.

Il percorso prevede 40 ore di formazione specialistica, riconosciute ai fini del diploma, con affiancamento degli studenti ai professionisti del Gruppo su temi e progetti legati alle grandi infrastrutture.

Il cuore dell’esperienza sono workshop e un Project Work che spinge i partecipanti a ideare soluzioni infrastrutturali per il proprio territorio, con focus su mobilità, energia, acqua, innovazione e impatto sociale.

Per i gruppi più meritevoli è prevista anche un’esperienza sul campo, con una giornata da “Webuilder”, come già avvenuto nei cantieri della tratta ferroviaria Messina–Catania.

Tra gli istituti coinvolti nelle giornate in Sicilia e Calabria sono indicati l’ITI “G. Ferraris” di Belpasso, l’IISS “S. Mottura” di Caltanissetta, l’Istituto “Minutoli” di Messina (con la presenza dell’ITT “Verona Trento”) e l’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, con partecipazioni anche da Siracusa e Lampedusa.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di attività Webuild per formazione e occupazione, che comprende anche “Cantiere Lavoro Italia”, avviato nel 2023, con circa 1.800 persone formate. ​

Nel Mezzogiorno, Webuild dichiara di avere 19 progetti per un valore complessivo aggiudicato di oltre 15 miliardi di euro, con 8.700 occupati (diretti e terzi) e 7.600 fornitori diretti coinvolti (dato al 30 giugno 2025).