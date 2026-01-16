Breaking news infrastrutture - Webuild, “Build Up” in Sicilia e Calabria: PCTO da 40 ore e studenti nei cantieri delle grandi opere

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Nuove tappe a Messina, Belpasso, Caltanissetta e Reggio Calabria per Build Up, il programma di Webuild rivolto agli Istituti Tecnici per avvicinare ragazze e ragazzi alle competenze richieste dalle grandi infrastrutture, tra project work su mobilità, energia, acqua ed edilizia sostenibile e possibili visite in cantiere per i team più meritevoli.
Build Up è un percorso di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) pensato per creare un collegamento concreto tra aula e professioni legate ai grandi progetti infrastrutturali.
Dopo l’avvio a Barletta e la tappa di Trebisacce, il tour è arrivato nel 2026 anche in Sicilia e Calabria, toccando Messina, Belpasso, Caltanissetta e Reggio Calabria.
Il programma è alla terza edizione e, nei primi due anni, ha coinvolto 2.300 giovani in tutta Italia, con oltre 1.100 studenti in Sicilia e più di 350 in Calabria.
Il percorso prevede 40 ore di formazione specialistica, riconosciute ai fini del diploma, con affiancamento degli studenti ai professionisti del Gruppo su temi e progetti legati alle grandi infrastrutture.
Il cuore dell’esperienza sono workshop e un Project Work che spinge i partecipanti a ideare soluzioni infrastrutturali per il proprio territorio, con focus su mobilità, energia, acqua, innovazione e impatto sociale.
Per i gruppi più meritevoli è prevista anche un’esperienza sul campo, con una giornata da “Webuilder”, come già avvenuto nei cantieri della tratta ferroviaria Messina–Catania.
Tra gli istituti coinvolti nelle giornate in Sicilia e Calabria sono indicati l’ITI “G. Ferraris” di Belpasso, l’IISS “S. Mottura” di Caltanissetta, l’Istituto “Minutoli” di Messina (con la presenza dell’ITT “Verona Trento”) e l’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, con partecipazioni anche da Siracusa e Lampedusa.
L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di attività Webuild per formazione e occupazione, che comprende anche “Cantiere Lavoro Italia”, avviato nel 2023, con circa 1.800 persone formate.
Nel Mezzogiorno, Webuild dichiara di avere 19 progetti per un valore complessivo aggiudicato di oltre 15 miliardi di euro, con 8.700 occupati (diretti e terzi) e 7.600 fornitori diretti coinvolti (dato al 30 giugno 2025).