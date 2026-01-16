Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 19:20
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Webuild, “Build Up” in Sicilia e Calabria: PCTO da 40 ore e studenti nei cantieri delle grandi opere
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Webuild, “Build Up” in Sicilia e Calabria: PCTO da 40 ore e studenti nei cantieri delle grandi opere

Nuove tappe a Messina, Belpasso, Caltanissetta e Reggio Calabria per Build Up, il programma di Webuild rivolto agli Istituti Tecnici per avvicinare ragazze e ragazzi alle competenze richieste dalle grandi infrastrutture, tra project work su mobilità, energia, acqua ed edilizia sostenibile e possibili visite in cantiere per i team più meritevoli.

(Prima Pagina News)
Venerdì 16 Gennaio 2026
Messina - 16 gen 2026 (Prima Pagina News)

Nuove tappe a Messina, Belpasso, Caltanissetta e Reggio Calabria per Build Up, il programma di Webuild rivolto agli Istituti Tecnici per avvicinare ragazze e ragazzi alle competenze richieste dalle grandi infrastrutture, tra project work su mobilità, energia, acqua ed edilizia sostenibile e possibili visite in cantiere per i team più meritevoli.

Build Up è un percorso di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) pensato per creare un collegamento concreto tra aula e professioni legate ai grandi progetti infrastrutturali.

Dopo l’avvio a Barletta e la tappa di Trebisacce, il tour è arrivato nel 2026 anche in Sicilia e Calabria, toccando Messina, Belpasso, Caltanissetta e Reggio Calabria.

Il programma è alla terza edizione e, nei primi due anni, ha coinvolto 2.300 giovani in tutta Italia, con oltre 1.100 studenti in Sicilia e più di 350 in Calabria.

Il percorso prevede 40 ore di formazione specialistica, riconosciute ai fini del diploma, con affiancamento degli studenti ai professionisti del Gruppo su temi e progetti legati alle grandi infrastrutture.

Il cuore dell’esperienza sono workshop e un Project Work che spinge i partecipanti a ideare soluzioni infrastrutturali per il proprio territorio, con focus su mobilità, energia, acqua, innovazione e impatto sociale.

Per i gruppi più meritevoli è prevista anche un’esperienza sul campo, con una giornata da “Webuilder”, come già avvenuto nei cantieri della tratta ferroviaria Messina–Catania.

Tra gli istituti coinvolti nelle giornate in Sicilia e Calabria sono indicati l’ITI “G. Ferraris” di Belpasso, l’IISS “S. Mottura” di Caltanissetta, l’Istituto “Minutoli” di Messina (con la presenza dell’ITT “Verona Trento”) e l’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, con partecipazioni anche da Siracusa e Lampedusa.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di attività Webuild per formazione e occupazione, che comprende anche “Cantiere Lavoro Italia”, avviato nel 2023, con circa 1.800 persone formate. ​

Nel Mezzogiorno, Webuild dichiara di avere 19 progetti per un valore complessivo aggiudicato di oltre 15 miliardi di euro, con 8.700 occupati (diretti e terzi) e 7.600 fornitori diretti coinvolti (dato al 30 giugno 2025).


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Calabria
#Formazione
#Infrastrutture
#Sicilia
#Webuild
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it