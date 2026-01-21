Instant Mood: Trump e Davos, sui social 29 milioni di interazioni

L’engagement digitale di Trump e Davos: il presidente USA è una calamita di polarizzazioni. Instant Mood di Arcadia sulle interazioni ottenute oggi dalle due parole chiave della ricerca: «Trump» ha incassato complessivamente a livello globale fino a questo momento poco meno di 22 milioni di reaction, mentre il toponimo «Davos» ne ha ottenuto di 7,1 milioni. Gli hashtag più utilizzati: la geopolitica più dell’economia.

“Nel censimento degli hashtag più utilizzati in accompagnamento alla parola chiave «Trump» - sottolinea Domenico Giordano, amministratore di Arcadia - è interessante notare una concentrazione di etichette relativa alle proteste popolari in Iran, con #IranMassacre e #IranRevolution2026. Mentre con «Davos» a far da padrone è l’hashtag istituzionale #WEF, ma anche #MahaAtDavos (Make America Healt Again) si prende una sua quota di audience”.

Gli atteggiamenti degli utenti che hanno scelto di commentare o di relazionarsi con le due parole chiave della ricerca. «Trump», le cui scelte e dichiarazioni sono estremamente polarizzanti e divisive, “raccoglie a livello globale un sentiment positivo del 31%, mentre «Davos», ovviamente più neutrale, ha ottenuto un sentiment positivo del 36%”. La nuvola delle emoji di Trump e Davos.

“La nuvola delle emoji – rileva l’Instant Mood - è monopolizzata dall’uso del lampeggiante e della bandiera americana: il primo è utilizzato per annunciare una notizia dirompente, una breaking news, mentre ovviamente la «Stars and Stripes» richiama all’intervento del presidente Trump al World Economic Forum di Davos”.

Domenico Giordano è Consigliere nazionale AssoComPol e FerpiLab, Editorialista con Formiche, Panorama.it, il Tempo, il Riformista, la Stampa, il Mattino e data analyst di XXI Secolo, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino su Rai 1.