Manovra, Santanché: "Legge seria e credibile, riconosciuta importanza al turismo"

“La manovra è legge. Una legge seria e credibile pensata per le famiglie, le imprese, i lavoratori, e che riconosce al turismo la sua importanza”.

Così, in una nota, la ministra del Turismo, Daniela Santanché, ha commentato la legge di Bilancio, approvata in via definitiva alla Camera.

“Le misure, specialmente quelle a favore dei lavoratori e delle imprese, dimostrano l'impegno del governo a sostenere un comparto fondamentale per l'economia della Nazione.

L'introduzione di contratti di filiera e il riconoscimento delle destinazioni turistiche di qualità sono iniziative che promuovono la sostenibilità e l'innovazione, garantendo un futuro prospero e solido per il turismo in Italia.

Con queste risorse e semplificazioni, puntiamo a rendere la Nazione ancora più competitiva, sicura, stabile e attrattiva per i visitatori di tutto il mondo”, ha proseguito Santanché.