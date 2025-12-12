Messina: a Bordonaro torna il rito millenario de “U Pagghiaru”

Il 6 gennaio 2026 il villaggio di Bordonaro accoglierà, come da tradizione, la comunità messinese per celebrare l’antica festa popolare de “U Pagghiaru”, un simbolo di prosperità, augurio e continuità culturale.

L’albero rituale, dalla caratteristica forma conica che richiama sia la capanna della Natività sia gli antichi culti legati alla terra, è realizzato con un palo di rami di castagno rivestito da fronde di acacia e adornato con ciambelle di pane e agrumi. Le origini della festa risalgono all’XI secolo, quando i Padri Basiliani portarono dall’Armenia l’uso di celebrare il Battesimo del Signore con solenni riti sotto un grande albero a forma di capanna.

Oggi “U Pagghiaru”, riconosciuto e iscritto nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia (R.E.I.S.), rappresenta uno dei più importanti e sentiti momenti identitari della tradizione messinese, sostenuto dal patrocinio e dal supporto dell’Amministrazione Comunale.

L’ Assessore Enzo Caruso, con delega alle Tradizioni Popolari, e Massimiliano Minutoli, Assessore alla Protezione Civile, rendono noto il regolamento ufficiale trasmesso dal parroco, padre Severino.

Le iscrizioni per partecipare alla scalata apriranno il 15 dicembre 2025 presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie e saranno possibili tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 16.00 alle 17.30. La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 4 gennaio 2026, senza possibilità di proroga.

I partecipanti alla scalata del Pagghiaru 2026 dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente il seguente regolamento:

1) Essere maggiorenni e non aver superato i 40 anni di età.

2) Essere in possesso della certificazione di idoneità alle attività sportive.

3) Accettare il sorteggio relativo alla partecipazione e al numero di postazione.

4) Non creare situazioni di pericolo per concorrenti e pubblico.

5) Avere n. 2 sostenitori.

6) Indossare le dotazioni di sicurezza (caschetto).

7) Rispettare le disposizioni impartite dagli organizzatori.

8) Accettare il limite massimo di 14 partecipanti.

Norme specifiche:

1) È vietato scalare il Pagghiaru dall’interno della struttura. La violazione comporta la squalifica immediata.

2) È vietato qualsiasi contatto fisico volontario con altri partecipanti, pena la squalifica.

3) È vietato iniziare l’arrampicata prima dello sparo di mortaio. L’infrazione comporta la squalifica.

4) In caso di arrivo simultaneo, faranno fede le immagini video per la proclamazione del vincitore.

5) È vietato lanciare agrumi o ciambelle con violenza verso gli astanti.