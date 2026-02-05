Sicli (Rg): spezzò le ossa al figlio di 5 anni, padre condannato

Non è stata solo violenza, è stato un massacro domestico. Il Tribunale di Ragusa ha condannato a 4 anni di reclusione il 39enne di Scicli che, nel febbraio 2025, ridusse il proprio figlio di soli 5 anni a un ammasso di fratture e lividi.

La sentenza, emessa con rito abbreviato, mette il sigillo giudiziario su una vicenda che ha sconvolto l'intera Sicilia.

Il verdetto ricostruisce l'orrore di quei giorni: il bambino fu consegnato ai medici dell'ospedale Maggiore di Modica con il volto tumefatto e fratture multiple a braccia e gambe.

Un corpo minuto letteralmente spezzato dalla furia del padre. Le indagini hanno confermato la ferocia delle percosse, portando all'immediato allontanamento del piccolo dal suo aguzzino.

Mentre il colpevole affronterà la detenzione, il bambino – dopo un lungo e doloroso ricovero – ha iniziato un difficile percorso di rinascita sotto protezione. Resta la ferita di una violenza inaudita consumata tra le mura di casa, sanzionata oggi da una condanna che pesa come un macigno sulla coscienza collettiva.