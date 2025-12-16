Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:34
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Spoleto (Pg): al via la XVIII edizione de "Il Valzer dei Moscerini"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Spoleto (Pg): al via la XVIII edizione de "Il Valzer dei Moscerini"

Un’esperienza che unisce musica, relazione e crescita, ponendo le basi per un primo e consapevole incontro con il mondo sonoro.

(Prima Pagina News)
Martedì 16 Dicembre 2025
Perugia - 16 dic 2025 (Prima Pagina News)

Un’esperienza che unisce musica, relazione e crescita, ponendo le basi per un primo e consapevole incontro con il mondo sonoro.

È partita la XVIII edizione de Il Valzer dei Moscerini, il progetto di educazione musicale dedicato alle coppie formate da bambini sotto i quattro anni e da un genitore o altro referente affettivo.

Una iniziativa ormai consolidata che anche per l’anno 2025-2026 conferma un’ampia partecipazione: sono infatti 70 i piccoli “moscerini” iscritti, con un’età compresa tra 1 mese e 43 mesi.

Per garantire un’esperienza formativa adeguata alle diverse fasi di sviluppo, i partecipanti sono stati suddivisi in sette gruppi omogenei per età. Una scelta pensata per favorire l’apprendimento del linguaggio musicale in un clima di libertà e ascolto, nel pieno rispetto dei tempi e delle modalità di ciascun bambino.

Il percorso prevede dieci incontri a cadenza quindicinale, durante i quali la coppia genitore-bambino viene accompagnata in un viaggio alla scoperta di ritmi, suoni e silenzi. Proprio il silenzio assume un ruolo centrale nel progetto: è da qui che i bambini imparano a riconoscere e valorizzare una molteplicità di suoni spesso impercettibili, attivando al massimo la loro capacità di attenzione e ascolto.

Un’esperienza che unisce musica, relazione e crescita, ponendo le basi per un primo e consapevole incontro con il mondo sonoro.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

eventi
Il Valzer dei Moscerini
PPN
Prima Pagina News
Spoleto
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it