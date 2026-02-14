Hai dimenticato la password? Clicca qui
Torino: record mondiale alle Molinette, salvato 32enne con organi "a specchio"
Torino: record mondiale alle Molinette, salvato 32enne con organi "a specchio"

Un primato mondiale dopo 17 ore di camera operatoria.

(Prima Pagina News)
Sabato 14 Febbraio 2026
Un miracolo della medicina e dell'ingegneria chirurgica ha avuto luogo all'ospedale Molinette di Torino. Un giovane programmatore informatico di 32 anni, Daniele, originario della Campania, è stato salvato grazie a un trapianto combinato di cuore e fegato eseguito "in blocco".

L'intervento, durato 17 ore, è considerato dalla Città della Salute un evento senza precedenti a livello mondiale a causa della rarissima condizione anatomica del paziente: il situs viscerum inversus.

Daniele è nato con gli organi interni in posizione invertita, una disposizione "a specchio" rispetto alla norma. Già operato tre volte a cuore aperto durante l'infanzia, il paziente ha sviluppato nel tempo una cirrosi epatica e, recentemente, un carcinoma.

L'unica speranza di sopravvivenza era il trapianto, ma la sua conformazione anatomica rappresentava un ostacolo quasi insormontabile: come inserire organi "normali" in un corpo dove tutto è posizionato all'opposto?

Il successo è stato reso possibile da una cooperazione d'eccellenza tra l'ospedale Regina Margherita e le Molinette. Il team, guidato dal chirurgo epatico e Coordinatore Regionale Trapianti Renato Romagnoli, insieme ai cardiochirurghi Mauro Rinaldi, Massimo Boffini e Carlo Pace Napoleone, ha ideato una strategia mai tentata prima: il trapianto del blocco cuore-fegato in contemporanea, adattandolo all'anatomia invertita del ricevente.

Dopo l'allerta lanciata dal Coordinamento Donazione e Prelievi, si è messa in moto una macchina organizzativa imponente che ha coinvolto decine di professionisti tra Torino e Roma. Mentre il paziente veniva preparato in sala operatoria, un'équipe si è recata nell'ospedale del donatore per prelevare gli organi.

"Mio figlio è sempre stato combattivo", ha dichiarato il padre di Daniele, sottolineando la forza del giovane che ora, grazie a questo intervento pionieristico, può guardare al futuro.


