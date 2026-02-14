Breaking news infrastrutture - Venezia: decreto Mit attiva pienamente Autorità Laguna con gestione Mose

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto che dà piena operatività all'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque.

L'ente, fortemente voluto dal governo, è ora attivo con la nomina dell'architetto Roberto Rossetto a presidente e la designazione di tutti i membri degli organi statutari.

Questa struttura ha il mandato di proteggere Venezia e la sua laguna, mantenendo il regime idraulico e garantendo una gestione sostenibile dell'ecosistema. Opera con principi di legalità, trasparenza ed efficienza, puntando a economicità e risultati concreti per il territorio veneto.

Tra i compiti principali spicca la gestione e manutenzione del MOSE, il sistema di dighe mobili contro l'alta marea, insieme alla progettazione di interventi di salvaguardia lagunare.

L'Autorità vigila sul demanio marittimo, coordinando azioni per prevenire rischi idrogeologici e valorizzare un patrimonio unico al mondo.

L'attivazione arriva in un momento critico per Venezia, tra cambiamenti climatici e sfide ambientali, posizionando l'Italia all'avanguardia nella tutela di città lagunari. Comuni, imprese e cittadini guadagnano un referente dedicato per opere strategiche e sviluppo equilibrato.