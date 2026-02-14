Breaking news infrastrutture - Genova, SS1 Aurelia: obiettivo riapertura 1° marzo dopo esplosione masso da 2000 tonnellate

La Regione Liguria è al lavoro per restituire piena operatività alla Strada Statale 1 Aurelia, colpita da una maxi frana il 25 gennaio ad Arenzano, in provincia di Genova.

Ieri l'esplosione controllata di un masso da circa 2000 tonnellate ha segnato una tappa decisiva per la messa in sicurezza del versante roccioso, con l'obiettivo concreto di riaprire il tratto entro il 1° marzo.

L'assessore regionale alle Infrastrutture e Protezione civile, Giacomo Raul Giampedrone, ha supervisionato le operazioni insieme al viceministro Edoardo Rixi, al sindaco Francesco Silvestrini e all'AD di Anas Claudio Andrea Gemme.

"Siamo nei tempi previsti grazie a una collaborazione istituzionale senza precedenti", ha dichiarato Giampedrone, sottolineando come questa sinergia stia accelerando i lavori sul sedime stradale.

Un aspetto innovativo è il recupero del materiale roccioso esploso, destinato al rinforzo della scogliera marina sotto l'Aurelia.

Questo approccio non solo consolida il "piede" della strada, ma taglia costi e tempistiche degli interventi Anas, elevando la resilienza del territorio ligure contro futuri rischi idrogeologici.

La chiusura ha pesato su Genova e l'entroterra, con deviazioni sull'A10 e disagi per pendolari e trasporti. Ora, con la sicurezza garantita, il 1° marzo segnerà il ritorno alla normalità, un segnale di efficienza per un'arteria vitale come la Via Aurelia.