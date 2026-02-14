Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 16:14
Breaking news infrastrutture - Lazio pioniere in Italia con l'Elenco regionale RUP per opere pubbliche efficienti

Sabato 14 Febbraio 2026
Roma - 14 feb 2026 (Prima Pagina News)

La Regione Lazio lancia l'Elenco regionale dei Responsabili Unici del Progetto (RUP), una misura innovativa per gestire meglio le infrastrutture locali. Questa iniziativa rafforza competenze e controlli sulle opere pubbliche, garantendo qualità, tempi certi e risorse ottimizzate. Un passo avanti per i territori, che posiziona il Lazio come apripista nazionale in materia di lavori pubblici.

La Regione Lazio sta rivoluzionando la gestione delle infrastrutture pubbliche con l'istituzione dell'Elenco regionale dei Responsabili Unici del Progetto (RUP). Questa novità rappresenta un impegno concreto per rispondere alle esigenze dei territori, fornendo alle amministrazioni strumenti più efficaci e professionisti altamente qualificati.

Il RUP, figura centrale in ogni fase delle opere pubbliche, dal progetto iniziale alla realizzazione, assicura un controllo rigoroso sulla qualità e sul rispetto dei tempi. Grazie a questa lista regionale, le competenze diventano più mirate e organizzate, evitando ritardi e sprechi. È un investimento senza precedenti: risorse mai stanziate prima ora vengono valorizzate al massimo, con un focus su responsabilità e efficienza.

L'assessora ai Lavori pubblici, Politiche di ricostruzione, Viabilità e Infrastrutture, Manuela Rinaldi, sottolinea come questa misura sia pionieristica a livello nazionale. "Stiamo rafforzando i territori come mai accaduto", ha dichiarato, evidenziando l'impatto positivo e misurabile sulle comunità laziali. Dalle strade alle ricostruzioni post-disastri, il RUP garantisce che ogni euro investito produca risultati tangibili.

Questa iniziativa non solo ottimizza i processi, ma eleva gli standard delle infrastrutture in tutto il Lazio. Comuni e province ora hanno a disposizione un pool di esperti dedicati, pronti a trasformare progetti in realtà concrete. Un modello che potrebbe ispirare altre regioni italiane, ponendo il Lazio al vertice per innovazione e governance delle opere pubbliche.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

