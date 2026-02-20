Usa: schiaffo della Corte Suprema a Trump, bocciati i dazi del "Liberation Day"

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un colpo durissimo alla politica commerciale di Donald Trump, bocciando con una maggioranza di 6 voti a 3 l'imposizione dei dazi legati al cosiddetto 'Liberation Day'.

Secondo la massima autorità giudiziaria americana, il Presidente non può ricorrere all'International Emergency Powers Act (IEEPA) per giustificare tariffe doganali in assenza di un mandato esplicito del Congresso.

La legge, approvata negli anni '70 per limitare i poteri esecutivi dopo le decisioni di Richard Nixon post-crisi di Bretton Woods, permette al Presidente di regolare le importazioni solo in caso di "minacce straordinarie" alla sicurezza nazionale.

Tuttavia, la Corte ha stabilito che la norma non cita esplicitamente i dazi, la cui gestione rimane competenza esclusiva del Congresso, al pari delle tasse. L'effetto sui mercati è stato immediato e vigoroso.

La decisione ha dissipato i timori di un'escalation protezionistica, spingendo le Borse europee a un'accelerazione repentina: Milano segna +1,5%, seguita da Parigi (+1%), Londra (+0,7%) e dai rialzi dello 0,5% di Madrid e Francoforte. Sostanzialmente stabile l'euro a 1,1776 sul dollaro, mentre lo spread Btp-Bund resta ancorato a 60 punti base.

Reazione positiva anche oltreoceano con Wall Street in rialzo: il Dow Jones sale dello 0,33% (49.559,62 punti), il Nasdaq avanza dello 0,57% (22.808,38) e lo S&P 500 mette a segno un +0,44%.