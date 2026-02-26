Breaking news infrastrutture - Anas avvia lavori adeguamento Salaria Rieti: AD Gemme "Opere concrete per sviluppo e sicurezza"

L'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha inaugurato i lavori per l'adeguamento a quattro corsie della strada statale Salaria nel tratto tra Ponte Buita e Rieti. Quest'opera storica rafforza i collegamenti tra Roma e le zone interne del Lazio, riducendo tempi di percorrenza e promuovendo lo sviluppo economico locale con focus su sicurezza e sostenibilità.

Gemme ha sottolineato come il cantiere confermi l'impegno di Anas nel concretizzare la programmazione infrastrutturale nazionale. La Salaria diventa un asse vitale per più regioni, migliorando la continuità della circolazione e sostenendo le comunità con interventi di pubblica utilità.

Tra le numerose opere in fase esecutiva nel Lazio e in Italia, questo progetto testimonia la capacità di Anas di elevare la qualità della rete viaria. L'ammodernamento garantisce maggiore fluidità, attenzione ambientale e contributo allo sviluppo sociale dei territori serviti.