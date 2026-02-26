Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 18:25
Breaking news Infrastrutture - Ponte Stretto di Messina: leader siciliani di centrodestra confermano partecipazione alla grande manifestazione
Un Sì deciso per infrastrutture moderne, alta velocità e sviluppo sostenibile del Sud.

(Prima Pagina News)
Giovedì 26 Febbraio 2026
Messina - 26 feb 2026 (Prima Pagina News)

Un Sì deciso per infrastrutture moderne, alta velocità e sviluppo sostenibile del Sud.

I segretari regionali siciliani del centrodestra si mobilitano con forza per il Ponte sullo Stretto, aderendo compatte alla manifestazione di sabato 28 marzo a Messina.

L'evento, intitolato "Sì al Ponte, sì all'alta velocità e allo sviluppo sostenibile", rappresenta un fronte comune tra Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Democrazia Cristiana, Grande Sicilia-Mpa e Udc per spingere un'opera infrastrutturale epocale.

Questa iniziativa sottolinea il diritto del Sud Italia a infrastrutture competitive che abbattono i costi dell'insularità siciliana. Il Ponte, integrato con potenziamenti ferroviari e autostradali, crea occupazione, favorisce la transizione ecologica e collega Sicilia e Calabria al cuore dell'Europa, superando divari storici.

I leader regionali partecipano attivamente, promossa da associazioni e movimenti civici, per una visione condivisa di progresso e coesione territoriale.

L'opera non è solo un collegamento fisico, ma un motore per restituire dignità e opportunità al Mezzogiorno, accelerando lo sviluppo economico e logistico.

La manifestazione del 28 marzo a Messina diventa il simbolo di un impegno corale per modernizzare il Sud, rendendo il Ponte sullo Stretto realtà imminente e strategica per l'intera nazione.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
