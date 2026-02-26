Breaking news Infrastrutture - Ponte Stretto di Messina: leader siciliani di centrodestra confermano partecipazione alla grande manifestazione

I segretari regionali siciliani del centrodestra si mobilitano con forza per il Ponte sullo Stretto, aderendo compatte alla manifestazione di sabato 28 marzo a Messina.

L'evento, intitolato "Sì al Ponte, sì all'alta velocità e allo sviluppo sostenibile", rappresenta un fronte comune tra Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Democrazia Cristiana, Grande Sicilia-Mpa e Udc per spingere un'opera infrastrutturale epocale.

Questa iniziativa sottolinea il diritto del Sud Italia a infrastrutture competitive che abbattono i costi dell'insularità siciliana. Il Ponte, integrato con potenziamenti ferroviari e autostradali, crea occupazione, favorisce la transizione ecologica e collega Sicilia e Calabria al cuore dell'Europa, superando divari storici.

I leader regionali partecipano attivamente, promossa da associazioni e movimenti civici, per una visione condivisa di progresso e coesione territoriale.

L'opera non è solo un collegamento fisico, ma un motore per restituire dignità e opportunità al Mezzogiorno, accelerando lo sviluppo economico e logistico.

La manifestazione del 28 marzo a Messina diventa il simbolo di un impegno corale per modernizzare il Sud, rendendo il Ponte sullo Stretto realtà imminente e strategica per l'intera nazione.