Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 00:57
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture: bacino di innevamento di Monte Sponda pronto per Milano Cortina 2026, Fontana a Livigno parla di opera fondamentale per il futuro del territorio
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture: bacino di innevamento di Monte Sponda pronto per Milano Cortina 2026, Fontana a Livigno parla di opera fondamentale per il futuro del territorio

Sopralluogo del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dell'assessore Massimo Sertori al bacino di innevamento che alimenterà il comprensorio Mottolino: infrastruttura chiave per le gare olimpiche e per il turismo invernale delle prossime stagioni.

(Prima Pagina News)
Martedì 02 Dicembre 2025
Sondrio - 02 dic 2025 (Prima Pagina News)

Sopralluogo del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dell'assessore Massimo Sertori al bacino di innevamento che alimenterà il comprensorio Mottolino: infrastruttura chiave per le gare olimpiche e per il turismo invernale delle prossime stagioni.

A Livigno prende forma una delle infrastrutture simbolo dei Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026: il bacino di innevamento di Monte Sponda, cuore del sistema di neve artificiale al servizio del comprensorio Mottolino.

Durante il sopralluogo, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori hanno potuto verificare lo stato dell'opera, confermando il completamento dei lavori di impermeabilizzazione e la piena funzionalità degli impianti a servizio dell'invaso.

La vasca idrica, con una capacità di oltre 200mila metri cubi, è progettata per garantire acqua e neve di qualità alle piste che ospiteranno le gare di snowboard e freestyle, ma rappresenta anche un investimento strutturale sul futuro di Livigno. La rete di adduzione, le condotte, gli allacci e la sala macchine sono pronti a entrare in azione, assicurando innevamento programmato e continuità operativa anche nelle stagioni caratterizzate da scarse precipitazioni naturali.

Per le istituzioni regionali, il bacino non è solo una risposta a un'esigenza tecnica legata all'evento olimpico, ma un tassello strategico per rafforzare il turismo invernale, migliorare l'affidabilità degli impianti e lasciare al territorio un'eredità concreta in termini di competitività, sostenibilità e sicurezza delle piste.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Infrastrutture
#Innevamento
#Livigno
#Lombardia
#MilanoCortina2026
#MonteSponda
#TurismoInvernale
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it