Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 21:24
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Chiusura A18 Catania-Siracusa: Anas blocca tratto Augusta-Zona Industriale per ispezioni gallerie Ansfisa
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Chiusura A18 Catania-Siracusa: Anas blocca tratto Augusta-Zona Industriale per ispezioni gallerie Ansfisa

Martedì 10 marzo stop alla circolazione tra Augusta e Catania Zona Industriale Nord: scatta il blocco totale di 25 km per ispezioni urgenti nelle gallerie San Demetrio e San Fratello. Pendolari e mezzi pesanti dirottati sulla Statale 114.

(Prima Pagina News)
Giovedì 05 Marzo 2026
Catania - 05 mar 2026 (Prima Pagina News)

Martedì 10 marzo stop alla circolazione tra Augusta e Catania Zona Industriale Nord: scatta il blocco totale di 25 km per ispezioni urgenti nelle gallerie San Demetrio e San Fratello. Pendolari e mezzi pesanti dirottati sulla Statale 114.

L’autostrada A18 Catania-Siracusa si fermerà martedì 10 marzo per un’intera giornata lavorativa, dalle ore 9 alle 18, su un tratto critico di circa 25 km. Il blocco scatterà tra lo svincolo di Augusta (km 25,142) e quello della Zona Industriale Nord di Catania (km 0,100), con chiusura totale di entrambe le direzioni, ingressi e uscite.

 

La misura, disposta da Anas su richiesta della Commissione Permanente per le Gallerie di Ansfisa, serve per ispezioni approfondite all’interno delle gallerie San Demetrio e San Fratello. Queste verifiche tecniche garantiscono la massima sicurezza delle infrastrutture, evitando rischi per migliaia di automobilisti che ogni giorno collegano Catania, Siracusa e l’area industriale siracusana.

 

Lo svincolo di Lentini (km 11,500) sarà completamente inaccessibile, con rampe d’ingresso e uscita sbarrate per facilitare gli interventi. Pendolari e camionisti diretti verso Augusta o la zona industriale dovranno deviare sulla Strada Statale 114 Orientale Sicula, con segnaletica dedicata sul posto. L’operazione minimizza disagi scegliendo l’orario diurno, ma richiede pianificazione per evitare code chilometriche.

 

Queste ispezioni si inseriscono nel più ampio piano di monitoraggio sicurezza autostradale in Sicilia, essenziale per una rete viaria che sostiene economia e turismo. Dopo il 10 marzo, l’A18 tornerà pienamente operativa, più sicura e pronta per il traffico primaverile.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#AnasSicilia
#ChiusuraA18
#GallerieAutostrada
#ViabilitàCatania
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it