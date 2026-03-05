Breaking news infrastrutture - Chiusura A18 Catania-Siracusa: Anas blocca tratto Augusta-Zona Industriale per ispezioni gallerie Ansfisa

Martedì 10 marzo stop alla circolazione tra Augusta e Catania Zona Industriale Nord: scatta il blocco totale di 25 km per ispezioni urgenti nelle gallerie San Demetrio e San Fratello. Pendolari e mezzi pesanti dirottati sulla Statale 114.