Breaking news infrastrutture - Chiusura A18 Catania-Siracusa: Anas blocca tratto Augusta-Zona Industriale per ispezioni gallerie Ansfisa

Martedì 10 marzo stop alla circolazione tra Augusta e Catania Zona Industriale Nord: scatta il blocco totale di 25 km per ispezioni urgenti nelle gallerie San Demetrio e San Fratello. Pendolari e mezzi pesanti dirottati sulla Statale 114.
L’autostrada A18 Catania-Siracusa si fermerà martedì 10 marzo per un’intera giornata lavorativa, dalle ore 9 alle 18, su un tratto critico di circa 25 km. Il blocco scatterà tra lo svincolo di Augusta (km 25,142) e quello della Zona Industriale Nord di Catania (km 0,100), con chiusura totale di entrambe le direzioni, ingressi e uscite.
La misura, disposta da Anas su richiesta della Commissione Permanente per le Gallerie di Ansfisa, serve per ispezioni approfondite all’interno delle gallerie San Demetrio e San Fratello. Queste verifiche tecniche garantiscono la massima sicurezza delle infrastrutture, evitando rischi per migliaia di automobilisti che ogni giorno collegano Catania, Siracusa e l’area industriale siracusana.
Lo svincolo di Lentini (km 11,500) sarà completamente inaccessibile, con rampe d’ingresso e uscita sbarrate per facilitare gli interventi. Pendolari e camionisti diretti verso Augusta o la zona industriale dovranno deviare sulla Strada Statale 114 Orientale Sicula, con segnaletica dedicata sul posto. L’operazione minimizza disagi scegliendo l’orario diurno, ma richiede pianificazione per evitare code chilometriche.
Queste ispezioni si inseriscono nel più ampio piano di monitoraggio sicurezza autostradale in Sicilia, essenziale per una rete viaria che sostiene economia e turismo. Dopo il 10 marzo, l’A18 tornerà pienamente operativa, più sicura e pronta per il traffico primaverile.