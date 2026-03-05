Breaking news infrastrutture - FS Engineering inaugura hub Messina: progettazione hi-tech per Stretto e corridoi Sud

FS Engineering, tech-company del Gruppo FS, ha aperto ufficialmente la sua nuova sede a Messina, un hub operativo all'avanguardia per progettazione, monitoraggio e sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali. Questa struttura rafforza la presenza capillare sul territorio, integrando competenze digitali e dati per ottimizzare grandi opere nel Sud Italia.

La scelta di Messina non è casuale: la città diventa presidio strategico per i progetti dello Stretto di Messina e i corridoi di mobilità meridionali, dove innovazione e sostenibilità si fondono. Qui convergono attività di direzione lavori, verifiche tecniche e digitalizzazione degli asset, con focus su modelli predittivi per manutenzione e rischio zero.

La collaborazione con Ansfisa, avviata da un protocollo del 2025, potenzia il dialogo istituzionale: laboratori condivisi, formazione e best practice per sistemi hi-tech.

L'amministratore delegato Dario Lo Bosco sottolinea come questo hub avvicini le tecnologie avanzate ai territori, garantendo qualità e efficienza per ferrovie, strade e porti.

Evoluzione di Italferr in FS Engineering, la sede messinese supporta direttrici chiave in Sicilia e Mezzogiorno, dal BIM 4D/5D alla gestione ESG. Un passo verso l'eccellenza italiana nell'ingegneria globale, con ricadute su occupazione qualificata e sviluppo infrastrutturale.

Questa inaugurazione segna l'accelerazione del piano grandi opere: Messina al centro della rivoluzione hi-tech del Sud.