Breaking news infrastrutture - Sammartino: Messina snodo centrale corridoio europeo merci, Sicilia motore investimenti Sud

Messina si candida a diventare il nodo strategico del corridoio europeo dedicato al trasporto merci, collegando l'economia mediterranea al cuore del Vecchio Continente. Il vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino lo ha ribadito con forza: questa visione unisce governo regionale e nazionale in un impegno concreto di risorse ingenti per infrastrutture rivoluzionarie.

L'azione coordinata ha già aperto cantieri significativi, dando certezze su investimenti futuri lungo l'intero asse messinese. Non più parole vuote, ma stati di avanzamento tangibili che testimoniano un cambio di passo epocale, con risposte concrete dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La Sicilia esce dal ruolo di fanalino di coda per trasformarsi in motore propulsivo del Mezzogiorno e dell'Italia intera.

Questo corridoio non è solo cemento e rotaie: rappresenta trasparenza totale sugli investimenti, con ricadute su logistica, export e occupazione. Merci che fluiscono senza intoppi da Palermo a Berlino, passando per Messina, boostano competitività e attraggono capitali europei. Il piano infrastrutturale isolano accelera, integrando porti, ferrovie e autostrade in un sistema fluido e sostenibile.

Con Messina al centro, la Sicilia guida il grande piano europeo: dal Mediterraneo all'Europa, un flusso continuo di opportunità e crescita.