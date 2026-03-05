Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 21:24
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Sammartino: Messina snodo centrale corridoio europeo merci, Sicilia motore investimenti Sud
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Sammartino: Messina snodo centrale corridoio europeo merci, Sicilia motore investimenti Sud

Luca Sammartino esalta Messina come fulcro del corridoio europeo merci che lega Mediterraneo all'Europa. Governo siciliano e nazionale investono per unire l'isola al continente con trasparenza e cantieri attivi.

(Prima Pagina News)
Giovedì 05 Marzo 2026
Messina - 05 mar 2026 (Prima Pagina News)

Luca Sammartino esalta Messina come fulcro del corridoio europeo merci che lega Mediterraneo all'Europa. Governo siciliano e nazionale investono per unire l'isola al continente con trasparenza e cantieri attivi.

Messina si candida a diventare il nodo strategico del corridoio europeo dedicato al trasporto merci, collegando l'economia mediterranea al cuore del Vecchio Continente. Il vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino lo ha ribadito con forza: questa visione unisce governo regionale e nazionale in un impegno concreto di risorse ingenti per infrastrutture rivoluzionarie.

 

L'azione coordinata ha già aperto cantieri significativi, dando certezze su investimenti futuri lungo l'intero asse messinese. Non più parole vuote, ma stati di avanzamento tangibili che testimoniano un cambio di passo epocale, con risposte concrete dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La Sicilia esce dal ruolo di fanalino di coda per trasformarsi in motore propulsivo del Mezzogiorno e dell'Italia intera.

 

Questo corridoio non è solo cemento e rotaie: rappresenta trasparenza totale sugli investimenti, con ricadute su logistica, export e occupazione. Merci che fluiscono senza intoppi da Palermo a Berlino, passando per Messina, boostano competitività e attraggono capitali europei. Il piano infrastrutturale isolano accelera, integrando porti, ferrovie e autostrade in un sistema fluido e sostenibile.

 

Con Messina al centro, la Sicilia guida il grande piano europeo: dal Mediterraneo all'Europa, un flusso continuo di opportunità e crescita.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#InfrastruttureSud
#MerciMediterraneo
#MessinaCorridoioEuropeo
#SammartinoSicilia
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it