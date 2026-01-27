Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 19:15
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Maltempo, Ustica: porto riaperto dopo il ciclone Harry. Limitazioni per i mezzi pesanti
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Maltempo, Ustica: porto riaperto dopo il ciclone Harry. Limitazioni per i mezzi pesanti

Sopralluogo della Regione Sicilia per verificare i danni strutturali al molo.

(Prima Pagina News)
Martedì 27 Gennaio 2026
Palermo - 27 gen 2026 (Prima Pagina News)

Sopralluogo della Regione Sicilia per verificare i danni strutturali al molo.

Torna operativa la via d'accesso via mare per l'isola di Ustica, seppur con restrizioni. Dopo la chiusura precauzionale disposta dalla Guardia Costiera a causa delle devastazioni provocate dal ciclone Harry, la Regione Siciliana ha autorizzato la riapertura dello scalo. È stato tuttavia imposto un limite massimo di 20 tonnellate per il transito dei mezzi pesanti.

I danni al molo: deformate le travi in acciaio

La decisione è scaturita a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato stamane presso il molo "sotto cimitero". All'ispezione hanno preso parte i dirigenti generali dei dipartimenti Infrastrutture (Salvatore Lizzio) e Tecnico (Duilio Alongi), insieme al sindaco Salvatore Militello e ai rappresentanti della Capitaneria di Porto.

I tecnici hanno riscontrato danni significativi causati dalla forza del mare: le travi in acciaio della prima campata lato mare hanno subito una deformazione, pur rimanendo ancorate ai piloni, mentre le ringhiere del passaggio pedonale sono state completamente divelte.

Prossimi step: test di carico

La situazione resta sotto monitoraggio. La Regione ha annunciato che nei prossimi giorni verranno eseguite ulteriori verifiche strutturali, comprendenti prove di carico statico e dinamico, per valutare la stabilità complessiva della banchina e l'eventuale rimozione dei limiti di peso.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#CicloneHarry
#GuardiaCostiera
#Infrastrutture
#Maltempo
#Mareggiata
#protezionecivile
#Sicilia
#Ustica
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it