Aggiornato alle 21:30
Montecitorio nel caos: blitz delle opposizioni, salta conferenza di Lega e Casapound
Evento annullato per ordine pubblico. Salvini: "Intollerabile".

(Prima Pagina News)
Venerdì 30 Gennaio 2026
Giornata di altissima tensione alla Camera dei Deputati. La conferenza stampa sulla "Remigrazione", organizzata dal deputato leghista Domenico Furgiuele insieme a esponenti di Casapound, è stata annullata per motivi di ordine pubblico dopo una clamorosa occupazione della sala stampa da parte dei parlamentari di PD, M5S, AVS, +Europa e Azione.

Mentre i giornalisti attendevano l'inizio dei lavori, i deputati dell'opposizione hanno invaso i banchi sventolando copie della Costituzione Italiana.

Il deputato dem Gianni Cuperlo ha dato lettura della XII disposizione transitoria (che vieta la riorganizzazione del partito fascista), mentre la sala veniva sommersa dai canti partigiani "Bella Ciao" e "Fischia il vento".

L'obiettivo dichiarato: impedire che sigle come Casapound, Fronte Skinheads e Rete dei Patrioti potessero prendere la parola all'interno delle istituzioni repubblicane per presentare una legge di iniziativa popolare.

Di fronte all'impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle attività, la Presidenza della Camera ha assunto una decisione drastica: annullamento immediato di tutte le conferenze stampa odierne. E' stato respinto, inoltre, il tentativo di Furgiuele di far entrare gli ospiti (tra cui Luca Marsella di Casapound e Ivan Sogari del Veneto Fronte Skinheads) come semplici "visitatori".

L'ufficio stampa ha comunicato ufficialmente che "nessun ospite varcherà la soglia oggi".

Le dichiarazioni a caldo riflettono la spaccatura totale nel Paese: "È un atto mafioso dei parlamentari. Siamo liberi cittadini e l'antifascismo oggi è mafia. Volevamo solo presentare una legge", dice Luca Marsella (Casapound).

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha bollato l'azione della sinistra come "intollerabile e non democratica", difendendo il diritto di discutere di sicurezza e rimpatri.

Nonostante il flop, il deputato Furgiuele rilancia: "Organizzeremo di nuovo la conferenza".


