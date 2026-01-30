Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 21:30
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture Energetiche – Enel, Cattaneo: "Consumi verso il +20%, all'Italia serve un piano di produzione nazionale"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture Energetiche – Enel, Cattaneo: "Consumi verso il +20%, all'Italia serve un piano di produzione nazionale"

"La domanda sarà trainata dalla mobilità elettrica, dai data center e dalla diffusione dell’intelligenza artificiale, che richiede enormi volumi di energia".

(Prima Pagina News)
Venerdì 30 Gennaio 2026
Roma - 30 gen 2026 (Prima Pagina News)

"La domanda sarà trainata dalla mobilità elettrica, dai data center e dalla diffusione dell’intelligenza artificiale, che richiede enormi volumi di energia".

Nel corso dell’evento “Accendere il futuro” a Rho-Fiera Milano, l’Amministratore Delegato di Enel, Flavio Cattaneo, ha tracciato uno scenario critico per il sistema Paese.

Il rischio del prossimo decennio non sarà solo il costo della bolletta, ma la reale disponibilità di energia in un mercato globale sempre più affamato e protezionista.

Cattaneo ha messo a nudo la fragilità energetica dell'Italia rispetto ai partner europei: l'Italia è un Paese "corto", costretto a importare circa il 16% del proprio fabbisogno. Facendo un confronto con la Spagna, Madrid produce il 15% in più di quanto consuma, trasformandosi in esportatore, mentre Enel oggi copre solo il 10% della domanda nazionale.

Secondo le stime IEA (Agenzia Internazionale dell'Energia), nei prossimi dieci anni i consumi aumenteranno del 40% nel mondo e del 20% in Italia.

"La domanda sarà trainata dalla mobilità elettrica, dai data center e dalla diffusione dell’intelligenza artificiale, che richiede enormi volumi di energia," ha spiegato l’AD. Il rischio geopolitico è che i Paesi europei, per soddisfare la propria domanda interna, riducano drasticamente le esportazioni verso l'Italia.

Per Cattaneo, la risposta deve essere immediata e strutturale: investimenti massicci per aumentare la capacità generativa interna; semplificare le procedure burocratiche per le rinnovabili, vero collo di bottiglia del settore; serve, infine, un approccio innovativo, esemplificato dal concorso WinDesign, lanciato da Enel per rendere l'eolico più accettabile e armonico con il territorio.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Enel
#Energia
#FlavioCattaneo
#IA
#Infrastrutture
#Rinnovabili
#TransizioneEcologica
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it